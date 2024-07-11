Два авто провалили европейские краш-тесты: их безопасность под вопросом

Безопасность всегда являлась одной из важнейших характеристик, на которые обращают внимание как потребители, так и производители автомобилей. В настоящее время каждое новое транспортное средство, выходящее на рынок, проходит ряд жестких испытаний, чтобы доказать свою способность защитить пассажиров в случае аварии.

Видео дня

Однако, к сожалению, не все модели могут справиться со всеми краш-тестами. Euro NCAP опубликовал результаты испытаний Dacia Duster и Suzuki Swift, показавших не самые лучшие результаты.

Euro NCAP – это европейская программа оценки новых автомобилей, которая дает объективную оценку уровня безопасности. Однако следует заметить, что она не касается моделей, продаваемых не в европейских регионах, поскольку производственные характеристики и оборудование могут отличаться.

Недавно Euro NCAP обнародовала рейтинги безопасности для Dacia Duster и Suzuki Swift. Они не смогли показать впечатляющие результаты в краш-тестах и получили всего 3 звезды.

Dacia Duster

Dacia Duster известна своей стратегией "без излишеств", ведь бренд делает акцент на доступности, а не на высоких технологиях безопасности. Хотя автомобиль оснащен необходимыми системами, такими как автономное экстренное торможение и системы удержания в полосе движения, его общая безопасность остается под вопросом.

Suzuki Swift

Suzuki Swift также потерпела неудачу в краш-тестах, получив аналогичный рейтинг. Несмотря на наличие базовых систем безопасности, таких как система определения усталости водителя и интеллектуальные ограничители скорости, защита пассажиров оказалась недостаточной. Особенно слаба защита детей.

Сравнение с конкурентами

В то время как Dacia Duster и Suzuki Swift получили всего три звезды, другие модели показали гораздо лучшие результаты. Например, Mercedes-Benz E-Class, VW Passat, Skoda Superb и Skoda Kodiaq получили пять звезд, демонстрируя образцовый уровень защиты пассажиров. Эти автомобили оснащены новейшими технологиями активной и пассивной безопасности, что повышает их привлекательность для потребителей.

BMW X2, Rafale и Renault Espace также получили высокие оценки, продемонстрировав отличную защиту во всех краш-тестах. Это говорит о том, что некоторые автопроизводители продолжают инвестировать в безопасность, делая ее приоритетом в своих продуктах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что украинцы активно скупают гибридные автомобили. Названы самые популярные модели на рынке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.