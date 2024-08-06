Два знака зодиака достигнут финансового успеха до конца 2024 года: кому будут помогать звезды

Нестабильность в финансах может стать фактором серьезного стресса, усложняющего планирование будущего. Помочь с ней справиться может не только поиск более стабильного дохода, но и выбор удачного для этого момента с точки зрения астрологии.

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Именно сейчас на горизонте улучшение достатка для двух знаков зодиака, утверждают астрологи. Родившиеся под этими знаками будут магнитами для денег вплоть до конца года. Юпитер в Близнецах, Сатурн в Рыбах и Плутон в Водолее объединятся, чтобы принести им богатство. Читайте дальше, чтобы узнать, попал ли в число счастливчиков ваш знак.

Весы

Юпитер в Близнецах создает для вас сезон удачи и изобилия. Несмотря на все то, через что вы прошли в течение прошлого года, конец сложному периоду уже виден. Объединенная космическая энергия сделает вас более восприимчивыми и открытыми для потоков денежных средств. Вы получите ясность, необходимую для принятия лучших решений в вашей карьере.

Однако это еще не все. В течение прошлого года вы пережили непростые времена. Что касается финансов, дружбы и отношений, то дела обстояли очень сложно. Однако сейчас пора отпустить все, что вам больше не служит. Выбирайте только то, что доставляет вам радость. Сделайте все возможное, чтобы подготовиться к этому периоду вашей жизни. Позвольте всему бремени мира наконец-то свалиться с ваших плеч. Отпустите то, что сдерживает вас, и поверните свою энергию в карьеру.

Стрелец

Вами управляет планета удачи Юпитер. Однако этот год под его влиянием будет немного отличаться от остальных, поскольку успех будет состоять в вашей способности формировать связи. Все ключевые транзиты сейчас проходят в вашем доме партнерств. А Сатурн при этом противостоит вашему дому карьеры. А это значит, что Вселенная хочет, чтобы вы знали – все усилия, которые вы приложите, скоро вернутся выгодой.

Но не поймите это ложно – совсем легко вам не будет. Вселенная любит подбрасывать испытание за испытанием, чтобы убедиться, что то, чего вы хотите, действительно вам нужно. Хотите показать ей, что заслуживаете желаемого, не сдавайтесь. И тогда денежный поток откроется для вас в полную силу.

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