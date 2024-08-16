Дженнифер Лопес и Джессика Альба поддержали противоречивый тренд на 'безобразные' джинсы. Фото

Чего только не подбрасывала нам мода на джинсы – и ультранизкую посадку, и дырки, и разнообразный декор. Но самые противоречивые тренды всегда касались ширины штанов.

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Один из них сейчас как раз находится на пике, пишет издание In Style. Некоторые называют такие брюки из денима безобразными джинсами, стилисты прозвали их джинсами-бочками.

Эта модель характеризуется высокой и относительно плотной посадкой по талии и широкими штанинами, которые могут оставаться прямыми вниз, а могут немного сужаться. Они создают мешковатый силуэт, но при этом не крадут рост и при правильно собранном аутфите даже визуально удлинят ноги.

Мастер-класс по тому, как носить джинсы-бочки дали две любительницы этого кроя – Джессика Альба и Дженнифер Лопес. Обе звезды рискнули соединить эти брюки с оверсайзом, но при этом продемонстрировали, как сделать это правильно, чтобы не превратиться в бесформенную кучу текстиля.

Так Альба выбрала у своим джинсам-бочкам белый летний жакет оверсайз. Но не стала его застегивать, продемонстрировав надетое под низ узкое боди с вертикальными швами. Оно визуально удлиняло силуэт и подчеркивало стройную фигуру звезды. Хрупкости образу добавляли закатанные рукава жакета, обнажавшие тонкие запястья Джессики. Образ вышел одновременно хулиганским и деловым, расслабленным и сексуальным.

Лопес, являющаяся давней поклонницей широких джинсов всех типов, дополнила свои удлиненные ультраширокие бочки кашемировым свитером оверсайз со спущенным плечом и высоким горлом. Это очень рискованное сочетание, которое при неправильной стилизации одновременно искажает фигуру и съедает рост. Однако Джей Ло нашла приемы, превратившие потенциальную катастрофу в эффектный лук. Во-первых, певица заправила свитер в джинсы, тем самым подчеркнув линию талии. Во-вторых, она завязала волосы в высокий пучок и тем удлинила весь силуэт в целом. И хотя не все высоко оценили ее образ, выглядела она эффектно и расслабленно.

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