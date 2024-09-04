Дженнифер Лопес показалась в самом элегантном трендовом платье 2024 года

Хотя певица и актриса Дженнифер Лопес часто предпочитает расслабленную и комфортную одежду, все же элегантность ей тоже вполне присуща. И здесь любительница моды тоже старается идти в ногу с трендами.

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Как пишет издание Who What Wear, звезда выбрала для обеда в Беверли-Хиллз трендовый фасон повседневного платья. Верх модели должен быть хорошо посажен по фигуре, а юбка наоборот – широкой и свободной.

Этот стиль наследует образ нью-лук, предложенный еще в 1947 году Кристианом Диором. Он делал упор на талии, которую подчеркивал расширенной юбкой.

Современные тенденции не требуют носить под такие платья корсет или кринолин, однако крой, повторяющий такой силуэт сейчас в топе трендов. Лопес выбрала для своего выхода темно-серое платье-рубашку Dior с тонким поясом.

Звезда дополнила свой образ черными туфлями на высоком каблуке с прозрачной платформой. Этот стиль, популярный в десятые годы, сейчас снова возвращается в моду.

А чтобы снизить градус формальности своего ансамбля, Джей Ло расстегнула несколько верхних пуговиц на платье. Это придало в целом сдержанному и элегантному образу немного сексуальности и дерзости.

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