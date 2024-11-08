Дженнифер Лопес снова в тренде: звезда показала модный зимний образ

Элегантный вид в зимние месяцы – задача непростая, ведь в первую очередь мы думаем о том, как одеждой защититься от холода. Однако и с ней можно справиться.

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Это доказала певица и актриса Дженнифер Лопес, которая сейчас находится в мировом турне со своим новым фильмом "Неудержимый" (Unstoppable). На днях она посетила Лондон, где уже достаточно прохладно, и показала мастер-класс по зимней моде, пишет издание Who What Wear.

Лопес взяла на вооружение тренд сезона, который всегда был особенно популярен во Франции. И это шуба. Этот тип верхней одежды является фаворитом звезды, к которому она возвращается уже несколько десятилетий. И сейчас шубы снова находятся на пике моды.

Однако сейчас очень важно выбирать искусственный, а не натуральный мех. Современная мода движется в сторону этичности и отказывается от жестокого обращения с животными. К тому же синтетический мех дает больше простора для создания необычных образов.

Именно короткое манто из искусственного меха с абстрактным животным принтом выбрала для своего выхода в Лондоне Лопес. Она накинула его на короткое черное платье и дополнила ансамбль черными атласными туфлями-лодочками с ремешком на лодыжке.

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