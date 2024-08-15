Джессика Бил показала трендовый летний боб с карамельными оттенками: как изменилась звезда

Иногда, чтобы сделать жизнь немного легче, достаточно просто обрезать волосы. Именно поэтому стрижка боб никогда не выйдет из моды, и этим летом она снова на пике трендов.

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Не отставать от моды решила американская актриса Джессика Бил. Она отказалась от своих фирменных длинных прядей в пользу короткой стрижки и показала свою трансформацию в соцсетях. В частности, выложила в TikTok ролик с луком до и после.

Звезду комедии "Правила секса" лучше всего помнят благодаря ее длинной, слегка волнистой шевелюре. Но она решила пойти на эксперимент и обратилась к звездному стилисту-парикмахеру Адиру Абергелю за трансформацией своего образа.

Абергель выбрал для Бил нечто среднее между строгим и прямым, как бритва, бобом и текстурированным "рваным" вариантом стрижки. При этом цвет он оставил натуральным – с карамельно-медовыми оттенками в волосах. Летняя прическа актрисы выглядит непринужденно и по-пляжному. Такой вариант подойдет и тем, кто не хочет ограничивать себя в рамках какого-нибудь одного стиля, и для тех, кто отращивает волосы.

Чтобы повторить прическу Бил, сосредоточьтесь на создании объема посередине длины. В этом вам поможет солевой спрей для пляжных локонов, который создаст эффект взъерошенных волос. Концы же следует оставить более прямыми. Для укладки наклоните голову вниз и набрызгайте спреем по всей длине, помните шевелюру руками и дайте ей высохнуть естественным способом. Вот и весь уход, который понадобится вам, чтобы повторить образ актрисы.

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