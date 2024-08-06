'Джон Уик 4' получит неожиданный сиквел, но без Киану Ривза: что известно о новинке

Блокбастер 2014 года "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли неожиданно успешно возродил в большом кино жанр боевика. И десятилетие спустя студия Lionsgate продолжает развивать созданную режиссером Чадом Стахельски вселенную.

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Как пишет издание Deadline, студия разрабатывает сериал "Джон Уик: Под Высоким столом" (John Wick: Under The High Table), который продолжит историю тайной организации наемных убийц, вокруг которой развиваются события вселенной. Исполнительным продюсером станет режиссер оригинальной картины. Стахельски также намерен стать постановщиком пилотного эпизода. Сценаристом и шоуранером станет Роберт Ливайн – соавтор сериала "Старик".

По сюжету события сериала "Джон Уик: Под Высоким столом" стартуют сразу после окончания четвертой части кинофраншизы. Джон Уик покинул мир Высокого стола, находясь в неопределенном положении. И ряд новых персонажей займутся тем, чтобы сделать себе имя в этой организации. При этом в шоу появятся и некоторые основные герои серии полнометражных фильмов. Ранее схожий подход Lionsgate применила в сериале 2023 года "Континенталь", который является приквелом к "Джону Уику" и рассказывает о молодости Уинстона Скотта.

Исполнитель роли Джона Уика, актер Киану Ривз, заявлен в творческой группе будущего шоу. Но сейчас он значится только как продюсер проекта. Пока его участие в касте "Под Высоким столом" не подтверждается. Следовательно, вероятно, его персонаж не появится на экране.

В настоящее время в работе находится еще один спиноф до "Джона Уика" – боевик "Балерина". Действие картины происходит между третьим и четвёртым фильмами основной серии. Главную героиню сыграет Ана де Армас. Также источники утверждают, что ведется разработка пятой полнометражной части кинофраншизы. Однако в студии от комментариев на этот счет отказываются.

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