Джонни Депп может снова появиться в 'Пиратах Карибского моря': что известно

Поклонники "Пиратов Карибского моря" могут получить долгожданное возвращение культового капитана Джека Воробья, которого снова сыграет Джонни Депп. Несмотря на многочисленные слухи и изменения в индустрии, студия Disney может снова включить актера в новую часть франшизы.

Видео дня

Хотя будущее проекта оставалось под вопросом, новые подробности дают надежду на то, что Воробей не оставит экран навсегда. Среди поклонников фильма эта новость вызвала множество положительных эмоций, поскольку Депп и его персонаж стали незаменимой частью франшизы, сообщает ActioNewz.com.

К сожалению, недавно Джонни Депп был вынужден покинуть "Пиратов Карибского моря" из-за серьезных юридических споров. После обвинений в домашнем насилии, выдвинутых его бывшей супругой Эмбер Херд, Disney принял решение не брать актера в шестой фильм. С тех пор карьера Деппа претерпела значительные изменения, и на время он вышел из фокуса большого кино. Однако теперь появилась возможность возвращения его на большой экран в качестве капитана Воробья.

Франшиза "Пираты Карибского моря" испытала некоторое снижение популярности со временем. Впрочем, Disney не оставлял идею продолжения серии. По слухам, следующая часть фильма могла бы представить новых персонажей, в частности, фокус перенесен на Марго Робби, работающую над перезагрузкой. Однако из недавних сообщений, похоже, Депп может вернуться к своей знаковой роли, и студия планирует начать производство следующей части.

Ранее Джонни Депп сам признавался, что решение Disney уволить его из роли было для него большим ударом. "Это было больно, как никогда", — отмечал он, подчеркивая, что капитан Джек Воробей был персонажем, которого он создавал с нуля, вкладывая в него часть себя. Он не понимал, почему его обвинили, не доказав его вины, и чувствовал глубокое разочарование из-за предательства людей, с которыми работал.

Оригинальная серия "Пиратов Карибского моря" стала культовой после выхода первого фильма в 2003 году. В последующие годы вышло несколько продолжений, получивших огромную популярность по всему миру. Благодаря Джонни Деппу, привнесшему в образ капитана Джека Воробья уникальность и харизму, серия стала одной из самых успешных в кинематографии.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что в 2024 году Джонни Депп получил первую роль в Голливуде после шести лет изгнания.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.