Джулия Фокс появилась на людях в юбке из мужских боксеров. Фото

Эпатажная актриса и модель Джулия Фокс никогда не отказывается от того, чтобы примерить на себя что-нибудь действительно креативное. И даже откровенно шокирующую одежду ей удается носить непринужденно.

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Но на первый взгляд образ, в котором она вышла в субботу, 10 августа прогуляться по улицам Манхэттена был относительно невинным. Пока журналисты People не присмотрелись к нему поближе.

Оказалось, что юбка, которую Фокс соединила с неоновым желтым кроптопом и спортивной курткой оверсайз, сшита из целой кучи мужских трусов-боксеров. А то, что выглядело, как несколько слоев пестрых оборок, на самом деле было резинками этих трусов.

Кстати, если разглядеть топ звезды поближе, на нем тоже можно было заметить интересную деталь. На груди у него был металлический декор в виде штанг для пирсинга сосков. Впрочем, не меньшее внимание привлекал и стальной пресс Фокс.

Обувь актрисы тоже имела интересную особенность. Несмотря на то, что это были элегантные туфли на каблуке с длинным носком, на них был нанесен номер 86, причем шрифтом, имитирующим номера на форме спортсменов – баскетболистов или хоккеистов.

Джулия Фокс ранее признавалась журналистам, что собирает свои эпатажные образы сама. При этом она поделилась, что ей безразлично, даже если ее собственная команда считает наряд слишком радикальным. "К черту это все, я хочу выделяться, и одеваться во все это сумасшедшее дерьмо - это то, именно то, чего я желаю", - рассказала она в интервью 2022 года.

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