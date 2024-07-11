Единственное природное озеро Сицилии высыхает: что происходит и есть ли еще шанс увидеть его

Изменение климата и повышение температуры на Земле грозит единственному природному озеру на средиземноморском острове Сицилия. Озеро Пергуза является важным местом отдыха для птиц, перелетающих из Африки в Европу и обратно, и сейчас оно пересыхает.

Видео дня

Как сообщает Reuters, в последние несколько месяцев на Сицилии наблюдался недостаточный уровень осадков. Правительство Италии даже вынуждено было объявить чрезвычайное положение из-за засухи, которая привела к гибели посевов и высыханию пастбищ.

Тем временем озеро Пергуза, являющееся частью природного заповедника, расположенного неподалеку от города Энна, резко уменьшилось в объемах. Чрезвычайная жара приводит к быстрому испарению воды, а нехватка осадков не дает водоему восстановиться.

"Озера больше нет. Та часть воды, которая была видна, полностью исчезла, за исключением этой лужи", – так описал ситуацию активист Джузеппе Мария Амато. Он входит в группу защитников окружающей среды Legambiente.

Обычно поверхность озера занимает площадь в 1,8 квадратных километров. Реки в него не впадают и не вытекают из него. Современное состояние указывает на то, что засуха может нанести непоправимый ущерб биоразнообразию вокруг озера, которое наряду с перелетными птицами является домом для рыб, моллюсков и миниатюрных беспозвоночных.

Климатологи и экологи бьют тревогу из-за потепления климата Сицили. В 2021 году здесь был поставлен европейский рекорд жары – термометры зафиксировали 48,8 градуса по Цельсию. Поэтому в ряде городов пришлось ввести нормирование подачи воды.

Сейчас с сильными засухами уже сталкиваются другие страны Европы, такие как Франция и Испания. Особенно острым является кризис в Средиземноморском регионе, где средняя температура поднялась на 1,5 градуса по сравнению с серединой 19 века.

"Озеро Пергуза является индикатором того, от чего страдает Сицилия из-за изменения климата", – говорит Амато. По его словам, отсутствие технического обслуживания и плохая канализационная система усугубляют чрезвычайную ситуацию.

"Полное высыхание и неспособность пополнить запасы воды осенью будут поистине катастрофическими. Мы должны признать, что изменение климата влияет. Она начинает наносить необратимый ущерб", - добавляет специалист по климату Луиджи Пасотти. По его словам, за последние 12 месяцев на Сицилии выпало лишь 250 мм дождя. И это в регионе, для которого сельское хозяйство имеет решающее значение.

Озеро Пергуза не участвует непосредственно в поддержке местного сельского хозяйства, но нехватка воды наносит ущерб этому сектору в центральных районах, где фермеры вовсю пытаются пополнить свои водоемы. В жаркую погоду они пересыхают или имеют очень низкий уровень воды.

Поскольку увлажнение очень важно для выращивания персиков и оливок, местные фермеры вынуждены покупать для полива воду по очень высоким ценам. Также засуха может заставить их сократить поголовье скота в этом регионе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что из-за изменения климата в Европе могут появиться комары, которые переносят смертельные инфекции.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.