Село Сулошова неподалеку от Кракова стало известно во всем мире благодаря своей уникальной планировке. Все дома расположены вдоль одной длинной улицы, простирающейся на 9 километров.

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С каждого дома открывается отличный вид на окружающую природу. Село часто называют "маленькой Тосканой" из-за его схожести с этим живописным регионом Италии. Детали рассказало издание Express.

Деревня имеет давнюю историю, которая уходит еще в средневековье. Известно, что первые упоминания о Сулошове датируются XIV веком. Из-за своего географического положения оно всегда играло важную роль в сельском хозяйстве региона. Сегодня здесь проживают около 6 000 человек, которые сохраняют традиции и развивают туристическую инфраструктуру.

"Сулошова словно погружена в природу, с большим количеством лесов и полей. Мы стали известны во всем мире благодаря снимкам, сделанным дроном… Такая планировка сложилась исторически, когда людям было легче жить на одной улице, в основном из-за дорожного сообщения", – отметила Катажина Беда из совета гмины Сулошова, административного района, в который входит село.

Помимо уникальной планировки, Сулошова также может похвастаться природными и историческими достопримечательностями. Село расположено недалеко от Ойцовского национального парка – одного из красивейших природных заповедников Польши. Здесь можно увидеть живописные скалы, пещеры и средневековые замки, в том числе замок Пескова Скала.

"Каждый год, особенно весной и летом, многие туристы посещают нашу деревню благодаря местномц ландшафтц, а также из-за туристических достопримечательностей, таких как знаменитая скала Палица Геркулеса", – прокомментировала Катажина.

"Палка Геркулеса" (Maczuga Herkulesa) – один из самых известных геологических памятников Польши. Это известняковая скала, которая по своей форме напоминает палку или булаву. Высота скалы достигает около 25 метров, и она стоит на очень узкой основе.

Эта уникальная природная достопримечательность находится рядом с замком Пескова Скала и является частью живописного "Пути орлиных гнезд" – маршрута средневековых замков, простирающегося через южную Польшу.

Местные скалы, овраги и около 400 пещер, расположенных в этом районе, также являются главными достопримечательностями для туристов.

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