Едут туристы со всего мира: в польской деревне около 6000 человек живут на одной улице
Село Сулошова неподалеку от Кракова стало известно во всем мире благодаря своей уникальной планировке. Все дома расположены вдоль одной длинной улицы, простирающейся на 9 километров.
С каждого дома открывается отличный вид на окружающую природу. Село часто называют "маленькой Тосканой" из-за его схожести с этим живописным регионом Италии. Детали рассказало издание Express.
Деревня имеет давнюю историю, которая уходит еще в средневековье. Известно, что первые упоминания о Сулошове датируются XIV веком. Из-за своего географического положения оно всегда играло важную роль в сельском хозяйстве региона. Сегодня здесь проживают около 6 000 человек, которые сохраняют традиции и развивают туристическую инфраструктуру.
"Сулошова словно погружена в природу, с большим количеством лесов и полей. Мы стали известны во всем мире благодаря снимкам, сделанным дроном… Такая планировка сложилась исторически, когда людям было легче жить на одной улице, в основном из-за дорожного сообщения", – отметила Катажина Беда из совета гмины Сулошова, административного района, в который входит село.
Помимо уникальной планировки, Сулошова также может похвастаться природными и историческими достопримечательностями. Село расположено недалеко от Ойцовского национального парка – одного из красивейших природных заповедников Польши. Здесь можно увидеть живописные скалы, пещеры и средневековые замки, в том числе замок Пескова Скала.
"Каждый год, особенно весной и летом, многие туристы посещают нашу деревню благодаря местномц ландшафтц, а также из-за туристических достопримечательностей, таких как знаменитая скала Палица Геркулеса", – прокомментировала Катажина.
"Палка Геркулеса" (Maczuga Herkulesa) – один из самых известных геологических памятников Польши. Это известняковая скала, которая по своей форме напоминает палку или булаву. Высота скалы достигает около 25 метров, и она стоит на очень узкой основе.
Эта уникальная природная достопримечательность находится рядом с замком Пескова Скала и является частью живописного "Пути орлиных гнезд" – маршрута средневековых замков, простирающегося через южную Польшу.
Местные скалы, овраги и около 400 пещер, расположенных в этом районе, также являются главными достопримечательностями для туристов.
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