Эмили Ратаковски надела трендовую юбку и вызвала восторг экспертов. Фото

Осень – время переходить на менее легкие и более фактурные текстуры материалов в своем гардеробе. И как сделать это эффектно, продемонстрировала модель Эмили Ратаковски.

Видео дня

Звезда показала один из самых горячих трендов этой осени – кожаную юбку. Как пишет французский Vogue, Ратаковски появлялась в кожаных юбках в этом сезоне уже неоднократно. Причем каждый раз выбирала сложный интересный силуэт.

Так во время поездки во Францию Ратаковски появилась в черной плиссированной юбке до середины лодыжки. А на неделю моды в Милане звезда взяла с собой длинную облегающую кожаную юбку желто-коричневого цвета с высоким разрезом на ноге и пряжкой пояса над ним.

Оба раза модель дополняла свой образ массивными сапогами. Под черную юбку она выбрала белые сапоги гармошкой, а коричневую дополнила высокими черными ковбойками. Этот тип обуви тоже сейчас в тренде.

Кожаная одежда сейчас вернулась в моду. Все благодаря универсальности этого материала, позволяющего создавать базовые, но при этом не скучные вещи. Модные эксперты советуют обязательно пополнить свой гардероб юбкой из кожи. Наиболее актуальной длиной сейчас являются миди и макси. А цвета лучше выбирать сдержанные и базовые – черный, коричневый, белый, бургунди или темно-синий.

Ранее OBOZ.UA показывал, с чем соединила Лили Коллинз кожаную куртку, чтобы создать модный и не перегруженный образ.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.