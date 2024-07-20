Эмили Ратаковские восхитила трендовой прической лета-2024: кому подойдет длинный боб

Прически оказывают чрезвычайное влияние на то, как мы выглядим. Они могут подчеркнуть индивидуальность, изменить образ и даже сделать человека более модным.

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Среди множества стрижек есть те, которые становятся настоящими трендами и приобретают популярность среди звезд и женщин по всему миру. Одной из таких причесок лета 2024 года стала стрижка длинный боб, которую продемонстрировала Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски всегда находится на острие модных тенденций и не боится экспериментировать со своим образом. Прическа длинный боб, избранная звездой, стала настоящим хитом этим летом и вдохновила многих женщин на изменения в своем стиле.

Новый образ фанаты модели увидели в ее социальных сетях. Сначала она поделилась селфи в зеркале, а затем общим фотоснимком с друзьями.

Хотя, на первый взгляд, это не кардинальная трансформация, если сравнивать новую прическу Ратаковски с той, которую она носила в мае и июне этого года, разница становится очевидной. Для сравнения посмотрите фото, которым Эмили поделилась 29 мая 2024 года.

Длинный боб

Длинный боб – это стрижка, сочетающая элегантность и простоту. Она может быть адаптирована к разным типам внешности, что делает ее универсальной и популярной. Например, такой образ будет выглядеть хорошо даже на женщинах, имеющих волнистые, пористые или вьющиеся волосы. Также такую стрижку легко укладывать и поддерживать в порядке.

Длина волос в стрижке длинный боб, как правило, достигает уровня плеч или чуть ниже. Иногда пряди у лица могут быть немного длиннее, чем сзади.

Хотя у Эмили достаточно густые волосы, ее стрижка все равно прекрасно демонстрирует, что чем более геометрический и тупой срез, тем гуще она выглядит. Именно поэтому длинный боб идеально подойдет женщинам с тонкими или редкими волосами, которые стремятся, чтобы их прическа казалась объемной.

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