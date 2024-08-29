УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Эмили Ратаковские воспроизвела знаменитый образ Кэри Брэдшоу: он снова в тренде

Анна Онищенко
NewsLife
2 минуты
84
Эмили Ратаковские воспроизвела знаменитый образ Кэри Брэдшоу: он снова в тренде

Мода является языком, с помощью которого люди выражают свою индивидуальность. А для знаменитостей это еще мощный инструмент, который позволяет привлечь к себе внимание и установить новые тенденции.

Видео дня

Порой звезды возвращают к жизни давно забытые образы. Например, недавно популярная модель и актриса Эмили Ратаковски воспроизвела знаменитый образ Кэри Брэдшоу.

Кэри Брэдшоу – это героиня культового сериала "Секс в большом городе", которую играет Сара Джессика Паркер. Она стала символом стиля и элегантности. Ее модные выборы, от роскошных платьев до экстравагантных аксессуаров, определили эстетику 90-х и начала 2000-х годов.

Образы Брэдшоу стали классикой и продолжают вдохновлять новые поколения модниц. Например, платье, в котором Сара Джессика Паркер появилась во 2 сезоне, стало настоящим трендом в социальных сетях.

Эмили Ратаковские воспроизвела знаменитый образ Кэри Брэдшоу: он снова в тренде

В сериале Керри Брэдшоу надела серое мини-платье с коричневыми босоножками и дополнила образ верблюжьей сумочкой от Gucci. Этот образ выглядит очень удачно и непринужденно, поэтому не удивительно, что женщины по всему миру начали его повторять.

Эмили Ратаковские воспроизвела знаменитый образ Кэри Брэдшоу: он снова в тренде

Звезды не стали исключением. Недавно Эмили Ратаковски надела серое мини-платье с черными кроссовками и сумку через плечо в тон. Этот стиль очень похож на один из самых популярных образов Брэдшоу. Это подтверждает, что мода циклическая, а великие идеи могут возвращаться, стилизоваться и становиться основой для новых луков.

Ратаковски также была замечена позже в том же платье, но уже на каблуках. Таким образом звезда почти идентично воспроизвела культовый образ.

Эмили Ратаковские воспроизвела знаменитый образ Кэри Брэдшоу: он снова в тренде

Однако Ратаковски не единственная известная женщина, которая следует за Брэдшоу. Кендалл Дженнер также одевала серое мини-платье, но от австралийского бренда St. Agni в Париже в прошлом году.

Эмили Ратаковские воспроизвела знаменитый образ Кэри Брэдшоу: он снова в тренде

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Дженнифер Лопес выгуляла новый трендовый образ в стиле бохо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.