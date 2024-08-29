Эмили Ратаковские воспроизвела знаменитый образ Кэри Брэдшоу: он снова в тренде

Мода является языком, с помощью которого люди выражают свою индивидуальность. А для знаменитостей это еще мощный инструмент, который позволяет привлечь к себе внимание и установить новые тенденции.

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Порой звезды возвращают к жизни давно забытые образы. Например, недавно популярная модель и актриса Эмили Ратаковски воспроизвела знаменитый образ Кэри Брэдшоу.

Кэри Брэдшоу – это героиня культового сериала "Секс в большом городе", которую играет Сара Джессика Паркер. Она стала символом стиля и элегантности. Ее модные выборы, от роскошных платьев до экстравагантных аксессуаров, определили эстетику 90-х и начала 2000-х годов.

Образы Брэдшоу стали классикой и продолжают вдохновлять новые поколения модниц. Например, платье, в котором Сара Джессика Паркер появилась во 2 сезоне, стало настоящим трендом в социальных сетях.

В сериале Керри Брэдшоу надела серое мини-платье с коричневыми босоножками и дополнила образ верблюжьей сумочкой от Gucci. Этот образ выглядит очень удачно и непринужденно, поэтому не удивительно, что женщины по всему миру начали его повторять.

Звезды не стали исключением. Недавно Эмили Ратаковски надела серое мини-платье с черными кроссовками и сумку через плечо в тон. Этот стиль очень похож на один из самых популярных образов Брэдшоу. Это подтверждает, что мода циклическая, а великие идеи могут возвращаться, стилизоваться и становиться основой для новых луков.

Ратаковски также была замечена позже в том же платье, но уже на каблуках. Таким образом звезда почти идентично воспроизвела культовый образ.

Однако Ратаковски не единственная известная женщина, которая следует за Брэдшоу. Кендалл Дженнер также одевала серое мини-платье, но от австралийского бренда St. Agni в Париже в прошлом году.

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