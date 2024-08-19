'Эмили в Париже' возглавила топ сериалов на Netflix: когда выйдут новые серии и какие персонажи появятся

Стриминговый сервис Netflix наконец-то порадовал своих зрителей первой частью 4 сезона хитового романтического комедийно-драматичного шоу "Эмили в Париже". Сразу пять серий стартовали на платформе 15 августа и тут же возглавили рейтинг самых популярных премьер в Украине.

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OBOZ.UA рассказывает все подробности о новом сезоне шоу. Когда можно будет увидеть вторую часть 4 сезона, какие сюрпризы ожидают зрителей и стоит ли ждать продолжения.

Когда выйдет вторая часть сезона "Эмили в Париже"

С этим шоу Netflix продолжил свою стратегию разделения сезонов самых популярных сериалов на две части. Это позволяет держать внимание к проектам на достаточно высоком уровне в течение продолжительного времени.

Так фанатам "Эмили в Париже" придется ждать выхода оставшихся 5 эпизодов второго сезона почти месяц. Премьера заключительных серий этой части намечена на 12 сентября. Все они традиционно выйдут одновременно. Режиссером заключительного эпизода выступил лично шоураннер, легендарный маэстро сериалов Даррен Старр ("Беверли-Хиллз" 90210, "Район Мелроуз", "Секс и город").

В этой части шоу Эмили, которую играет Лили Коллинз, продолжит испытывать свои чувства к Габриэлю (Лукас Браво), в которые вмешивается ситуация с Камилой (Камиль Разат). Сильви (Филиппина Лерой-Болье) будет пытаться спасти свой брак, а Минди (Эшли Парк) с группой продолжат подготовку к Евровидению.

"В четвертом сезоне Эмили имеет плотный график путешествий. От французских Альп до римских площадей, зрители увидят новые удивительные места глазами Эмили. Ожидайте новых персонажей, гораздо больше драмы, романтики и совершенно новый язык, которым нужно будет попытаться овладеть", — пообещал фанатам сериала Даррен Стар.

Будут ли в четвертом сезоне новые персонажи

Чтобы держать напряжение в сюжете, авторы сериала введут в него несколько новых персонажей. Будут среди них, в частности, приглашенные звезды. Так Эудженио Франческини сыграет уроженца Рима Марчелло. А Анна Галиена воплотит Антонию – его влиятельную мать.

Талия Бессон, дочь режиссера Люка Бессона, получила в проекте роль Женевьевы – дочери Лорана от предыдущих отношений, которая только что переехала из Нью-Йорка в Париж. Эмили станет для нее наставницей, которая поможет завоевать столицу Франции.

Среди каста оказался также звездный британец Руперт Эверетт. Он сыграет Джорджио Барбьери, владельца международной компании, проектирующей интерьеры. Его офис базируется в Риме. По сюжету Джорджио является давним другом Сильви.

Получит ли "Эмили в Париже" продолжение

Фанаты сериала очень надеются, что он получит пятый сезон. Но сейчас о планах Netflix на него ничего точно неизвестно. Есть только несколько косвенных намеков.

Так, в июне на мероприятии amfAR во время кинофестиваля в Каннах Винни Харлоу и Пэрис Джексон объявили о том, что с аукциона будет продана эпизодическая роль в пятом сезоне "Эмили в Париже". К тому же, в прессе не было новостей о закрытии шоу. А Netflix обычно объявляет об этом до выхода последних серий, а не после.

Внушает надежду поклонникам сериала и тот факт, что Даррен Старр – не из тех, кто легко расстается со своими героями. "Для меня отличные персонажи в замечательном сериале – это те, которых мне трудно отпустить и сказать "прощай". Они всегда ведут тебя в разные места. Если вы посмотрите на "Секс в большом городе", он все еще происходит через 25 лет", – сказал продюсер и режиссер в недавнем интервью для The Hollywood Reporter.

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