'Эмили в Париже' возвращается: опубликован официальный трейлер четвертого сезона

Когда "Эмили в Париже" впервые появился на экранах, зрители мгновенно влюбились в его обаяние и увлекательные приключения главной героини. Этот легкий и веселый сериал довольно легко завоевал сердца зрителей по всему миру.

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Каждый новый эпизод приносил новые приключения, романтические интриги и тому подобное, поэтому миллионы с нетерпением ожидают нового сезона. К счастью, он уже не за горами, ведь Netflix опубликовал официальный трейлер.

Третий сезон сериала "Эмили в Париже" имел открытую концовку, поэтому миллионы зрителей по всему миру с нетерпением ждали продолжения. К счастью, 4 сезон обещает быть еще более увлекательным и насыщенным событиями. Уже с первых кадров трейлера можно увидеть, что нас ожидает большое количество романтики, драмы, новых языков, юмора и смущающих ситуаций.

Известно, что события в сериале будут происходить не только во Франции. Эмили отправится по странам Европы, в частности – в Италию. Благодаря этому фанаты увидят удивительные места глазами главной героини.

Четвертый сезон порадует зрителей возвращением любимых персонажей. Мы снова увидим таких героев, как Минди, подругу Эмили и Габриэля, шеф-повара, покорившего сердце Эмили еще в первом сезоне. Их отношения будут продолжать развиваться, добавляя новые краски к сюжетной линии. Кроме того, в новом сезоне появятся новые персонажи, которые принесут новые повороты событий.

Когда выйдет 4 сезон Эмили в Париже

4 сезон сериала будет поделен на 2 части по 5 эпизодов. Первая выйдет на стреминговой платформе Netflix 15 августа, а вторая – 12 сентября.

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