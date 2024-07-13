Эмилия Кларк засветила новую прическу и идеально попала в тренды лета-2024

Британская актриса и звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк на днях посетила Гран-при Великобритании по гонкам "Формула-1" и продемонстрировала фанатам новый цвет волос. Звезда эффектно воплотила тренд на медовый блонд.

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Подобные оттенки приобретают популярность в соцсетях. OBOZ.UA рассказывает, чем они особенные и как их добиться в покраске.

Кларк не стала осветлять пряди, оставив в основе более естественный для себя русый цвет. Но придала им теплый медовый подтон. И оказалась права.

Самый модный сейчас цвет волос сочетает светлые тона – от русых до платиновых – с насыщенными теплыми нотками цветов меда и сливочного масла. Именно эта теплота и делает медовый блонд совершенно естественным и универсальным оттенком. В отличие от скоротечных трендов, часто требующих радикальных изменений и тщательного ухода за корнями, он дает возможность сочетать несколько оттенков и адаптировать финишный цвет под любой тон кожи и тип волос.

Для достижения такого цвета нужно выполнить мелирование, адаптированное к вашему основному цвету. Это создаст объемный эффект и интересную игру цвета на прядях. Лучше всего делать такую окраску у профессионала – своими силами нужного эффекта добиться непросто.

Чтобы медовый блонд выглядел красиво, волосы должны оставаться в хорошем состоянии. Для этого потребуются качественные средства по уходу. В частности, вам понадобится увлажняющая маска. А еще шампунь с фиолетовым тоном, чтобы блокировать желтизну, которая может появляться со временем.

По мере того как будут отрастать корни, правильно выполненная покраска перейдет в эффект балаяжа. Поэтому частого обновления медовый блонд не требует.

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