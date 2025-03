Эмоциональные и запутанные: лучшие фильмы об отношениях

Фильмы о любви всегда вызывают у зрителей яркие эмоции и оставляют неизгладимое впечатление. Они затрагивают глубинные темы отношений, боль расставания и невероятные моменты счастья.

Видео дня

В подборке OBOZ.UA собрал лучшие фильмы, искусно передающие сложность и запутанность человеческих чувств. Каждый из этих фильмов по-своему рассказывает об отношениях, показывая их с разных сторон — от романтики до разочарований и утрат.

Если вы ищете кино, которое заставит вас пережить целую гамму эмоций, то эта подборка станет отличным выбором. Читайте дальше о фильмах, ставших настоящими шедеврами кинематографа.

Бруклин (Brooklyn, 2015)

Исторически драматический фильм режиссера Джона Кроули, адаптированный по одноименному роману Колма Тойбина, изданному в 2009 году. В центре сюжета — молодая ирландка Эллис Лэйси, которая отправляется в Америку в поисках лучшей жизни, покидая свою родную деревню в Ирландии. Однако неожиданные трагические новости с родины заставляют ее возвратиться домой, где она должна решить, между кем и чем сделать выбор: между новой жизнью в Америке или возвращением к знакомой родной земле.

Мой король (Mon roi, 2015)

Французская драмеди, срежиссированная Майвеном Ле Беско в 2015 году. Главные роли в фильме исполнили Венсан Кассель и Эммануэль Берко, которая за свою работу получила приз как лучшая актриса на 68-м Каннском кинофестивале.

Лента рассказывает о Тоне (Эммануэль Берко), которая проходит курс реабилитации после травмы колена. В то же время пытаясь справиться с болезненными воспоминаниями о своей токсичной любви и разрушительных отношениях с любовником, от которого она имеет сына. Ее путь к восстановлению тяжел как физически, так и эмоционально, и включает не только лечение тела, но и попытки освободить свой дух.

Брачная история (Marriage Story, 2019)

Комедийно-драмедийный фильм Ноя Баумбаха, рассказывающий об эмоционально сложном процессе развода пары, когда-то счастливой. Главные роли в ленте исполнили Скарлетт Йоганссон и Адам Драйвер, их персонажи переживают болезненные моменты, пытаясь сохранить связь ради сына. Фильм глубоко исследует тему семейных отношений, конфликтов и отношений после развода, при этом акцентируя внимание на работе адвокатов, часто усложняющих ситуацию.

Навсегда-навсегда (Forever-Forever, 2023)

Это украино-нидерландская драма режиссера Анны Бурячковой, рассказывающей о жизни подростков 1990-х годов в Киеве. В центре сюжета — 15-летняя Тоня, которая переходит в новую школу в спальном районе и попадает в компанию отчаянных подростков. Фильм исследует их поиски приключений, первую любовь и сложные отношения, которые формируются на фоне постсоциалистического города. Это история о взрослении, дружбе и любви в непростые времена.

Оставь, если любишь (It Ends with Us, 2024)

Это экранизация одноименного романа Коллин Гувер, рассказывающая историю Лили Блум, пытающейся преодолеть детские травмы, связанные с домашним насилием. Став взрослой, Лили переезжает в Бостон, где встречает харизматичного нейрохирурга Райла Кинкейда, но со временем замечает в нем черты своего отца. Фильм исследует тему сложных отношений, домашнего насилия и необходимости разорвать круг травмы.

Близость (Closer, 2004)

Это американская психологическая драма режиссера Майка Николса, основанная на одноименной пьесе Патрика Марбера. Фильм исследует сложные и запутанные отношения между четырьмя персонажами: Элис, Дэном, Анной и Ларри. Их судьбы переплетаются через случайные встречи, измены и поиски подлинной близости, раскрывая темы любви, лжи и одиночества. "Близость" – это откровенная и провокационная история о человеческих желаниях и сложности отношений.

Голубой Валентин (Blue Valentine, 2010)

Американская романтическая драма 2010 года режиссера Дерека Кьянфранса, исследующего сложные отношения между мужчиной и женщиной, пытающихся сохранить свой брак. Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Мишель Уильямс, их персонажи испытывают трудности из-за разных жизненных ориентиров: Синди стремится стать врачом, а Дин больше ценит семейные отношения, чем карьерный рост. Фильм сочетает нежные моменты романтики с напряженными эпизодами ссор, подчеркивая реалистичность и глубину супружеских проблем.

Большой всплеск (A Bigger Splash, 2015)

Это психологический триллер режиссера Луки Гуаданьино, действие которого разворачивается на живописном острове Пантеллерия. Фильм рассказывает об отдыхе известной рок-звезды Марианны Лейн и ее возлюбленного Пола, нарушающего приезд бывшего любовника Марианны, Гарри, вместе с его взрослой дочерью Пенелопой. Эта встреча раскрывает сложные отношения между героями, их скрытые желания и ревность, приводящие к неожиданным и трагическим последствиям.

Худший человек в мире (Verdens verste menneske, 2021)

Норвежская романтическая драма режиссера Йоакима Триера, рассказывающая о жизни Джулии, молодой женщины, пытающейся найти свое место в мире. Фильм исследует темы идентичности, амбиций и сложностей современной жизни, представляя откровенное и честное изображение пути женщины к пониманию себя и своего места в обществе.

Соперники (Challengers, 2024)

Американская спортивная трагикомедия режиссера Луки Гуаданьино, рассказывающая о сложном любовном треугольнике между тремя теннисистами. В центре сюжета — Таши Дункан, ставшая тренером травмированная теннисная звезда, ее муж Арт и бывший парень Патрик. Фильм исследует их отношения в течение тринадцати лет, кульминацией которых становится напряженный матч. "Соперники" — это история об амбициях, ревности, любви и соперничестве на корте и вне его.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о фильмах, в которых герои переживают рознь и заканчивают любовью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.