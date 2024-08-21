ЕС введет новые проверки на границе для путешественников не из Шенгена: как все будет работать

Суть Шенгенской зоны состоит в легких путешествиях – однажды пересекаешь ее границу и дальше передвигаешься между странами свободно. Однако вскоре попасть в нее туристам из-за пределов Шенгена станет несколько сложнее.

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Как пишет Euronews, с 10 ноября на границах заработает Система въезда/выезда ЕС после Brexit (EES). Это подтвердила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. По ее словам, к внедрению системы уже готовятся перевозчики, операторы, железнодорожные станции, аэропорты и т.д.

Как действовать EES

По замыслу разработчиков, EES будет автоматизированной системой регистрации для путешественников из Великобритании и других не входящих в ЕС стран, которым не нужна въездная виза. Путешественникам нужно будет сканировать свои паспорта или другие проездные документы в пункте самообслуживания всякий раз, когда они пересекают внешнюю границу Евросоюза. Исключение составят граждане или резиденты ЕС и лица с долгосрочными визами.

Система будет регистрировать имя путешественника, биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Сканирование лица и снятие отпечатков пальцев будут производиться каждые три года. Полученные таким образом данные будут многоразовыми – их можно использовать для нескольких поездок в течение этого периода.

EES вводится для укрепления безопасности границ и выявления путешественников, превышающих разрешенный срок пребывания в Шенгенской зоне (90 дней в течение 180-дневного периода). Однако система не будет работать на въезде в Кипр, Ирландию и четыре страны Шенгенской зоны, которые не являются членами ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

По словам Йоханссон, цель введения такого контроля – это противодействие нелегальной миграции. И не только. "EES осложнит преступникам, террористам или российским шпионам использование поддельных паспортов благодаря биометрической идентификации, фотографиям и отпечаткам пальцев", - пообещала она.

Первоначально EES планировалось запустить в 2022 году. Но ее внедрение столкнулось с многочисленными неудачами из-за проблем с ІТ и задержками в установке автоматизированных барьеров. Они должны заработать на всех сухопутных, морских и воздушных границах в Шенгенской зоне.

Что такое ETIAS и в чем ее отличие от EES

Но это еще все нововведения, ожидающие путешественников в Шенген. Приблизительно через шесть месяцев после запуска мониторинговой системы EES будет введена также Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS).

Эта новая схема обязывает граждан стран, не входящих в ЕС, которым не требуется виза ЕС, получать разрешение на въезд в блок. Ее использование будет обязательно для всех, кто хочет посетить Шенгенскую зону на короткий срок.

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