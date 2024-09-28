Еще больше ужаса: что известно о втором сезоне сериала 'Венсдей'

Сериал "Венсдей" стал сенсацией после выхода на платформе Netflix. Благодаря своей уникальной атмосфере, мрачному юмору и загадочным персонажам, шоу захватило миллионы зрителей по всему миру.

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Учитывая такой успех, не удивительно, что авторы сериала решили снять его продолжение. Недавно стриминг выпустил видео с процессом съемок, что заставило поклонников еще с большим нетерпением ждать 2 сезона.

Первый сезон "Венсдей" вышел на Netflix в конце 2022 года и быстро стал одним из самых обсуждаемых проектов на стреминговой платформе. Зрителей привлекла искусная игра Дженны Ортеги, воплотившей образ главной героини – харизматической, саркастической девушки с незаурядным интеллектом и уникальным мировосприятием.

Когда ждать продолжения?

После успеха первого сезона сразу стало очевидно, что эта история не закончится так быстро и, в конце концов, Netflix подтвердил, что продолжение находится в работе. Анонс второго сезона случился 6 января 2023 года. Первоначально планировалось, что он увидит свет в конце 2023 или начале 2024 года. Однако на задержку повлиял ряд факторов, включая забастовки работников киноиндустрии и занятость главных актеров.

По данным издания Deadline, съемки второго сезона начались в апреле 2024 года. Еще интересной деталью стало то, что место съемок перенесено из Румынии в Ирландию из-за логистических трудностей. Выход нового сезона, по предварительным прогнозам, ожидается не раньше конца 2024 или в начале 2025 года.

Чего ждать от сюжета?

В новом сезоне главную героиню ждет еще больше испытаний и дилемм. Кроме того, создатели сериала обещают, что он станет еще более мрачным и наполненным ужасами.

Фанаты семьи Аддамс могут надеяться на появление новых персонажей загадочной семьи. Например, актер Хантер Духан (играющий Тайлера) выразил желание увидеть в сериале бабушку Венсдей – веселую и эксцентричную героиню, которая точно украсит новые эпизоды своей чудаковатостью. Дженна Ортега также призналась, что хотела бы увидеть двоюродного брата своей героини Итта – персонажа, полностью покрытого волосами.

Еще одной вероятной деталью 2 сезона станет развитие отношений между Венсдей и ее матерью, Мортишей. В начале истории мы видели, что их взаимодействие было несколько напряженным. Однако Мортиша, которая уже научилась контролировать свои экстрасенсорные возможности, возможно, будет помогать дочери понять свои видения и принять свою уникальность.

Также не стоит забывать и о дворецком Ларче, на котором был сделан акцент в финале первого сезона. Вполне возможно, что он получит больше экранного времени в продолжении.

Кроме того, до сих пор не до конца понятно, что произошло с директором школы "Невермор". Хотя зрители видели ее гибель, не было показано ее погребение, и это оставляет пространство для маневра.

Личная жизнь Венсдей

Еще одно важное изменение, которое следует ожидать в новом сезоне, – отказ от романтической линии. Дженна Ортега в интервью Variety отметила, что сериал отойдет от любви и сосредоточится на ужасах и внутренних конфликтах героини.

Закулисье съемок

Недавно Netflix выпустил ролик, позволяющий пользователям заглянуть за кулисы съемок второго сезона "Венсдей". Это видео позволило поклонникам еще больше погрузиться в атмосферу сериала и почувствовать его масштабы и трансформации.

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