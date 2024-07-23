Если говорите по-английски: в каких странах Европы проще всего жить без знания государственного языка

Изучать новый язык, особенно во взрослом возрасте, всегда сложно. Однако если вы уже говорите по-английски по крайней мере на бытовом уровне – ситуация с путешествиями для вас в разы упрощается.

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В некоторых европейских странах широко распространен английский язык – и его вполне достаточно для комфортного общения, другие страны требуют знания местного языка только для того, чтобы подать заявление на жительство. Если вы говорите на английском языке и планируете переехать в Европу в 2024 году, вам будет полезна информация о том, в каких странах проще всего жить без знания государственного языка.

Где в ЕС больше говорят на английском

Изучение государственного языка страны, где вы даже временно проживаете, должно быть приоритетом. Однако пока вы пытаетесь разобраться с глаголами, временами или артиклями, приятно знать, что прекрасно можете найти общий язык с местными, используя английский.

Интересно, что носители английского, как известно, мало и неохотно учат иностранный язык. Исследование, проведенное Европейской комиссией в 2020 году, показало, что 62% опрошенных британцев не владеют вторым языком – а зачем, ведь английского достаточно в любой части мира. В ЕС 56% людей владеют по крайней мере одним иностранным языком.

Так что если вы хотите переехать в Европу, но вас волнует языковой барьер, целесообразно отдать предпочтение странам, где широко распространен английский.

Мировая образовательная компания Education First (EF) обнародовала рейтинг страны Европы, где лучше разговаривают по-английски. EF сопоставила результаты тестирования английского языка 2 миллиона человек во всем мире, в том числе из 35 европейских стран, чтобы сделать соответствующую классификацию.

Страны Северной Европы имеют лучшее знание английского языка. Хорватия попала на 10 место, Финляндия и Швеция – на 9 и 8 соответственно, а Дания – на третье.

На втором месте идет Австрия, набрав 641 балл из возможных 800. Первое место занимают Нидерланды, где от 91 до 93% населения свободно говорит по-английски.

Из европейских стран Италия оказалась на самом низком месте, поэтому, если вы мечтаете переехать туда, стоит заранее подумать о языковых занятиях.

Какие страны требуют знания государственного языка

Если вы знаете, что вам трудно учить язык, обратите внимание, что некоторые страны требуют от иностранных граждан сдать языковой экзамен, чтобы подать заявку на проживание.

Франция недавно внесла ряд изменений в свое иммиграционное законодательство, в частности, в отношении языковых требований. Тесты на знание французского теперь будут сложнее. Для Carte de résident (résident longue durée UE), 10-летней карты, выдаваемой долгосрочным резидентам, требования к знанию языка повышаются с уровня A2 до B1. По новому закону те, кто собирается подать заявление на получение французского гражданства, теперь должны продемонстрировать знание языка на уровне В2.

Германия также требует знания языка. Действующие правила требуют владения немецким языком на уровне B1 CEFR.

Постоянное проживание в Швейцарии также требует знания одного из языков (немецкого, французского или итальянского) на уровне A2 для разговорного языка и A1 для письма.

Сейчас Швеция рассматривает возможность введения речевых требований для долгосрочных или постоянных вида на жительство.

Какие европейские страны имеют самые низкие языковые требования

Многие страны не требуют знания языка для получения вида на жительство. Языковой тест нужен только на этапе подачи на гражданство.

Испания, например, требует только квалификацию A2 DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) по испанскому языку, чтобы подать заявку на гражданство.

Для получения гражданства Португалии также необходим уровень A2 CEFR. Италия требует знания языка на уровне B1.

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