Если хочется экзотики: лучшие направления для необычного семейного отпуска

Часто семейные поездки ассоциируются с традиционными курортами, знакомыми пляжами и обычной европейской атмосферой. Но если вам хочется чего-нибудь более интересного, то есть выход.

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Отдых в экзотических местах может стать невероятным опытом, обогащающим душу и расширяющим мировоззрение как детей, так и взрослых. Потому Huff Post поделился списком лучших стран для уникального отпуска.

Доминиканская Республика

Доминиканская Республика идеально подходит для семей с детьми благодаря курортам "все включено" в таких пляжных местах, как Пуэрто-Плата. Здесь вы найдете все необходимое для комфортного отдыха: детские бассейны, игровые зоны, развлечения и даже уход за детьми. На шведских столах всегда есть большой выбор еды, поэтому вы точно найдете что-нибудь, что понравится каждому члену семьи. Также номера часто оборудованы холодильниками для хранения детской пищи и молока, что очень удобно для родителей маленьких детей.

Ямайка

Ямайка также предлагает отличные условия для семейного отдыха. Курорты по системе все включено, белые песчаные пляжи и бирюзовая вода Карибского моря создают идеальные условия для путешествий с детьми. Одним из самых ярких воспоминаний может стать танцевальная вечеринка на пляже под музыку регги. А местные отели обеспечены всем необходимым для семейного отдыха: холодильниками для хранения молока, затененными местами и обедами на открытом воздухе.

Португалия

Лиссабон может показаться сложным для посещения маленькими детьми из-за многочисленных холмов, но хорошо развитая система общественного транспорта делает этот город удобным для путешествий с семьей. Большие парки и зеленые зоны позволяют детям отдохнуть во время осмотра достопримечательностей. Португалия также славится своими пляжами, где можно насладиться солнцем и морем.

Мексика

Мехико, столица Мексики, также является отличным направлением для семейного отдыха. Хорошо развитая система общественного транспорта облегчает перемещение по городу, а многие исторические и культурные достопримечательности не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. В конце концов местные гостиницы предлагают все удобства для семей с детьми, включая бассейны и детские игровые зоны.

Коста-Рика

Коста-Рика – настоящий рай для любителей природы. Семьи с детьми могут насладиться удивительными живописными ландшафтами, богатой флорой и фауной, а также активными видами отдыха, такими как пешие прогулки и соплайны. Эта страна также известна своими тропическими фруктами, что сделает питание для детей не только здоровым, но и вкусным.

Намибия

Намибия – идеальное место для бесстрашных семейных поездок. Арендуйте внедорожник с палатками на крыше и отправляйтесь в сафари, чтобы увидеть дикую природу и насладиться лунными пейзажами. Хорошее качество дорог и отличные кемпинги делают эту страну доступной и комфортной для семейного отдыха. Также в Намбии достаточно низкий риск малярии и хорошее медицинское обслуживание.

Марокко

Марокко предлагает сочетание ярких культурных впечатлений и удивительных природных ландшафтов. Посетите медины, пустыни и Атласские горы, чтобы получить незабываемые впечатления. Детям понравится кататься на сандборде в пустыне Сахара, знакомиться с новой необычной культурой и кататься на верблюдах.

Таиланд

Таиланд – одна из самых доступных стран для семейного отдыха. Посетите красочные рынки, храмовые комплексы и невероятные пляжи. Таиланд также славится своей кухней, поэтому даже самые молодые путешественники найдут здесь что-нибудь по вкусу. Кроме того, многие рестораны оснащены детскими стульчиками и игровыми зонами, что очень удобно для родителей.

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