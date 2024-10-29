Если хочется жары в ноябре: где провести осенний отпуск

Ноябрьские дожди и первые заморозки сообщают о начале длительного холодного сезона. Если вы хотите забронировать место для отпуска в ноябре, где все еще будет жарко, есть одна настоящая жемчужина, которую вам следует рассмотреть.

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Агадир, на южном побережье Марокко, известен своими потрясающими пляжами, невероятными пейзажами и богатой культурой, которую так интересно открывать и изучать. Эксперты рассказали, почему следует выбрать для путешествия именно это направление.

Агадир – большой город в Марокко, на берегу Атлантического океана у подножия Атласских гор. Это столица префектуры Агадир Ида-У-Танана и экономического региона Сус-Маса.

Весь город пришлось восстанавливать после разрушительного события 1960 года. После землетрясения в городе мало что уцелело, кроме поразительной цитадели на вершине холма, с которой открывается великолепная панорама на океан.

После разорения Агадир отстроили, но многие современные здания напоминают прошлое города.

Вы найдете прекрасную арабскую архитектуру, множество изысканных мечетей, а также исторических музеев и художественных галерей, одной из самых популярных из которых является Musée du Patrimoine Amazigh d'Agadir.

Здесь можно посмотреть как современные, так и традиционные произведения искусства, а также узнать об уникальной берберской культуре.

Береговая линия простирается более чем на 10 километров, что делает Агадир идеальным местом для пляжного отдыха. Средняя температура в ноябре составляет 25 °C, поэтому вы точно сможете загореть и отдохнуть на теплых пляжах.

Однако если вы хотите необычного опыта, стоит посетить Крокопарк, где вы сможете увидеть нильских крокодилов, отдыхающих у пруда, а также игуан, змей и обезьян.

Согласно Lonely Planet, добраться туда также легко – маршрутный автобус отправляется от Uniprix в центре города ежедневно в 9:30 утра и 14:30, а через три часа возвращается назад.

В Агадире много традиционных марокканских блюд для любителей гастрономического туризма. Кухня этой части света известна своей палитрой вкусных специй.

Сардины являются одним из основных блюд, которые вы должны попробовать в Агадире, поскольку этот прибрежный город имеет один из важнейших портов сардин в Атлантике. Следует также попробовать тангир, также известный как холостяцкое рагу. Это блюдо, приготовленное из баранины или говядины, куркумы, тмина, чеснока, лимонного соленого огурца и иногда рас-аль-ганут, жарят в духовке в глиняном горшке, который называется тангиа. И хотя вы, наверное, ели кус-кус дома, вы никогда не пробовали ничего похожего на кус-кус в Марокко.

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