Если хотите поплакать: подборка трогательных фильмов на Netflix

Осень часто приносит ностальгические настроения. Хочется погрузиться под одеяло, взять горячий напиток и отвлечься от всех проблем и тревог. Иногда пронзительные истории помогают выпустить эмоции, так что пригодятся драматические трогательные фильмы.

Эмоциональные фильмы вызывают сопереживание, благодарность и умиротворение, исходящие от того, что мы чувствуем себя менее одинокими перед трудностями. Netflix опубликовал рейтинг лучших трогательных историй для тех, кому хочется немного поплакать.

Все радостные места (All The Bright Places)

Несмотря на свое название, эта драма о взрослении начинается невесело. Во время пробежки Финч (Джастис Смит) встречает Вайолет (Эль Фаннинг), желающей покончить с жизнью. Он отговаривает ее от трагического шага и подростки становятся партнерами для школьного проекта, посвященного исследованию родного штата Индиана. Когда они сближаются, Финч узнает об истории Вайолет, выжившей после автомобильной аварии, в которой погибла ее сестра, а Вайолет узнает ужасную правду, стоящую за одинокой личностью Финча и иногда странным поведением. Фильм является адаптацией одноименного романа Дженнифер Нивен.

Теперь мы вместе (All Together Now)

Все любят Эмбер (Аули Кравальо), добрую и искреннюю старшеклассницу, мечтающую изучать театральное искусство в университете Карнеги-Меллона, альма-матер ее покойного отца. Но за сияющей улыбкой кроется огромная тайна: Эмбер и ее мама Бекки (Джустина Мачадо) – бездомные и живут в школьном автобусе, на котором Бекки ездит на работу. Финансовая ситуация становится ужасающей, и Бекки начинает получать услуги от жестокого бывшего, усиливающего ее склонность к алкоголю.

Канва (Canvas)

Этот девятиминутный короткометражный фильм от режиссера-аниматора Pixar Фрэнка Э. Эбни ІІІ поражает своей мощью. После потери жены пожилой художник, кажется, не может вернуться к своей страсти. Внучка приглашает дедушку творить вместе с ней, но он отказывается. Это происходит до тех пор, пока маленькая девочка, исследуя дом своего дедушки, не наталкивается на покрытое полотно. Когда она снимает лист, и она и художник понимают, что его содержимое может изменить все.

Первый матч (First Match)

Моник "Мо" (Элвир Эмануэль) из района Браунсвиль в Бруклине, всю жизнь переезжала из одного приемного дома в другой. Теперь, когда ее отец Даррел (Яхья Абдул-Матин II) вышел из тюрьмы, Мо надеется переехать к нему. Когда Даррел говорит "нет", Мо решает, что он передумает, если она присоединится к мальчишеской команде по борьбе, зная, что Даррел в свое время был чемпионом. Жесткий и впечатляющий "Первый матч" получил как приз зрительских симпатий, так и награду LUNA/Gamechanger во время премьеры на фестивале SXSW.

Сладкая скорбь (Good Grief)

Дэн Леви дебютировал как режиссер этой проницательной драмой о любви и потере. После смерти своего супруга Оливера (Люк Эванс) Марк (Леви) узнает некоторые неприятные факты о любви всей своей жизни, включая существование квартиры в Париже. В поисках исцеления Марк отправляется во Францию с двумя своими лучшими друзьями, Софи (Рут Негга) и Томасом (Химеш Пател), не зная, что у каждого из них есть свои непростые ситуации.

Дневник памяти (The Notebook)

И через 20 лет после премьеры "The Notebook" в 2004 году лента продолжает попадать в разнообразные рейтинги лучших романтических фильмов всех времен. Ничто не могло разлучить Ноа Калхуна (Райан Гослинг) и Элли Гамильтон (Рейчел МакАдамс). События разворачиваются в двух временных промежутках: в настоящем, когда пожилой мужчина (Джеймс Гарнер) читает историю Элли и Ноя из записной книжки, и в 1940-х годах, когда двое встречаются и влюбляются.

Цена ( Worth)

Представьте, что вам нужно назначить сумму в долларах на жизнь человека. Теперь представьте, что вам придется это делать тысячи раз. В этом биографическом фильме 2020 года Майкл Китон снялся в роли Кеннета Файнберга – адвоката, отвечающего за работу Фонда компенсации жертвам 11 сентября. Он рассказывает о двухлетнем процессе, который Файнберг, его партнер Камилла Биросс (Эми Райан) и их команда прошли, чтобы определить параметры фонда и привлечь семьи жертв к участию. Наполненный реальными историями о жертвах 11 сентября и выживших "Цена" является важным напоминанием о том, что жизнь человека не может определяться доходами и алгоритмами.

