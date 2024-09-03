Если отпуск осенью: названа идеальная страна для отдыха в октябре-ноябре

Кипр – идеальная страна для отдыха в бархатный сезон. Золотистые пляжи, кристально чистая вода и комфортная температура – это то, что делает Кипр популярным направлением осеннего туризма.

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Залитый солнцем рай предлагает температуру до 27°C в октябре и даже 23°C в ноябре. Детальнее о том, почему стоит посетить этот остров именно осенью, рассказало издание Express.

Кипр – третий по величине остров Средиземноморья, расположенный в 113 километрах к югу от Турции и примерно в 120 километрах к западу от побережья Сирии и Ливана и юго-восточнее Греции.

Лайла, путешественница из Швеции, опубликовала TikTok ( @leiitravels ) вирусное видео, где рассказала, что идеальный осенний отпуск ждет вас именно на Кипре.

Забудьте о пасмурной серой осени – в октябре на Кипре обычно около 11 часов светового дня, включая восемь часов теплого солнечного света, ведь дождливые ненастья здесь – редкость.

"Погода похожа на севере и юге острова, хотя на востоке немного теплее из-за западных ветров. Это связано с двумя горными хребтами острова", – объяснили эксперты Thomas Cook.

Имея более 60 живописных пляжей, Кипр – настоящий рай для туристов, не желающих отпускать летнее солнце, а Пафос, Ларнака и Никосия подарят невероятные впечатления от исследования истории острова.

Октябрь – лучшее время для любителей природы, желающих попробовать популярное местное развлечение – погружение с черепахами. Морские черепахи ежегодно обустраивают свои гнезда на пляже Лара полуострова Акамас.

"Великолепное время для погружения и наблюдения за черепахами – сентябрь или октябрь, когда температура воды еще очень высока, и можно долгое время любоваться этими прекрасными созданиями", – отметили эксперты EasyDivers Cyprus.

На Кипре произрастают почти 2 тысячи видов цветущих растений, из них 140 уникальны, то есть не растут нигде, кроме этого острова.

Крупнейшие курорты на Кипре – Ларнака, Пафос, Лимассол, Айя-Напа, Протарас, Фамагуста, Кирения.

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