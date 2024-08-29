Если понравились 'Бриджертоны': что похожего можно посмотреть на Netflix

Костюмированный псевдоисторический сериал "Бриджертоны" от Netflix стал не просто хитом, а настоящим культурным явлением. Миллионы фанатов шоу по всему миру с нетерпением ждут новых серий, но выходят они раз в год или два. Так что же делать остальное время?

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Сама платформа составила для своих зрителей список сериалов, которые могут заинтересовать их. Они схожи по тематике и антуражу и тоже доступны для просмотра на Netflix.

Бриджертоны: История королевы Шарлотты

Это не просто сериал, похожий на "Бриджертон". Это его официальный спин-оф. Автором шоу также является Шонда Раймс. История переносит зрителей в первые дни правления молодой королевы Шарлотты (Индия Амартейфио) и рассказывает о ее браке с таинственным молодым королем Джорджем (Кори Милкрист). Пока мы разгадываем тайны прошлого, королева Шарлотта также дает нам возможность заглянуть в настоящее Бриджертонов: часть раскрывает события, разворачивающиеся между 2-м и 3-м сезонами флагманского шоу.

Закон Лидии Поэт

Итальянское телешоу не связано с оригинальной вселенной, но имеет с ней немало общего. Его действия происходят спустя 50 с лишним лет после того, как Пенелопа Бриджертон произвела фурор как женщина в издательском бизнесе (под псевдонимом, конечно). В Италии первой женщиной-юристом становится Лидия Поэт (Матильда Де Анджелис). Но ее сразу же лишают лицензии. Именно потому, что она – женщина. Поэтому героиня и ее команда должны работать вне патриархальной правовой системы, чтобы раскрывать дела от имени своих отчаявшихся и ошибочно обвиненных клиентов. Вдохновленный реальной фигурой сериал имеет роскошные костюмы, сильного главного героя и, конечно, вдосталь секса.

Императрица

Пылкий роман между молодой дворянкой и ее сексуальным, титулованным новым мужем – это классическая история. Причем и в реальном мире тоже. Сюжет "Императрицы" следует за реальной баварской принцессой 19 века, впоследствии ставшей австрийской императрицей Елизаветой, более известной как Сиси (Деврим Лингнау). А также за ее мужем – императором Францем Иосифом (Филипп Фруассан). Немецкое шоу дарит зрителям романтику, страстные любовные сцены и, конечно, потрясающие костюмы.

Вспомнить все связи

Переносимся в наши дни. Ведь страсть и романтика не зависят от исторической эры. Герои британского комедийного шоу – это трое лучших друзей: Дилан (Джонни Флинн), Эви (Антония Томас) и Люк (Дениел Ингс). В течение трех сезонов они беспорядочно флиртуют, влюбляются и переживают драмы и раскрывают пикантные секреты – точно как Бриджертоны.

Корона

В то время как "Бриджертоны" и "Королева Шарлотта" дают нам возможность заглянуть в жизнь и правление короля Георга III и королевы Шарлотты, шесть сезонов "Короны" масштабно раскрывают жизнь современной британской королевской семьи. С начала правления королевы Елизаветы II до турбулентных событий после гибели принцессы Дианы – наслаждайтесь британской историей монархии, экранизированной с невиданным размахом.

Чужеземка

На этот раз погружаемся в историю еще глубже. Основанное на одноименной серии романов Дианы Геблдон, шоу ставит зрителя на место медсестры времен Второй мировой войны по имени Клэр (Катриона Белфи). Она случайно обретает мифические камни, которые переносят ее в Шотландию 1740-х годов. Женщина встречает привлекательного горца Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн) и попадает в клан Маккензи. Сериал охватывает континенты, временные линии и близкую опасность на каждом шагу, но огонь отношений Клэр и Джейми никогда не угасает.

Девушки с кабельного телевидения

Если вы полюбили "Бриджертонов" за стиль, этот испанский сериал увлечет вас тщательно воспроизведенной атмосферой Мадрида 1920-х годов. Историческая драма рассказывает о группе женщин, которые быстро становятся друг другу верными подругами, работая в первой национальной телефонной компании Испании. Героины, наделенные силой и амбициозностью, поднимаются по служебной лестнице, бросают вызов условностям и находят утешение в объятиях любимых прошлого и настоящего.

Элита

Так же, как интрига "Бриджертонов" зависит от того, кто раскроет личность автора светской сплетни, каждый сезон "Элиты" также начинается с тайны, требующей решения. Да, испанская драма происходит в антураже наших дней, но ее герои, студенты школы Лас-Энсинас наслаждаются множеством тайных игр, душевных страданий и насыщенных балов (то есть шумных вечеринок), которые могли бы побороться с любой первой страницей скандального листка леди Уистлдаун.

Сексуальное образование

В "Бриджертонах" значительная часть юмора основана на том, что молодые дамы из высшего общества не имеют ни малейшего представления о том, как работает секс. Хитовое "Сексуальное образование" показывает проблему с другой стороны – рассказывает о подростке, обучающем других учеников своей школы чудесам секса. И речь не только об инфекциях, передающихся половым путем. А еще с "Бриджертонами" сериал роднит участие в касте Симоны Эшли.

Вызовите акушерку

На сегодняшний день вышло 13 сезонов этого шоу и его до сих пор не закрыли. Снимают сериал по мемуарам медсестры и писательницы Дженнифер Уорт. События разворачиваются в Лондоне, точнее в районе Ист-Энд. В 1950-х годах группа акушерок принимаются помогать беременным женщинам и не только. Параллельно мы наблюдаем историю их дружбы и сестринства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда отправиться в путешествие, чтобы погрузиться в атмосферу "Бриджертонов" – на этих локациях снимали сериал.

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