Если зимой хочется солнца: куда поехать в незабываемый отпуск

Самое холодное и темное время года приносит не только рождественскую атмосферу. Многие плохо переносят низкие температуры, поэтому больше всего стараются выбраться на зиму в теплые страны.

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Эксперты Travelbag обнародовали пять лучших мест для зимнего отдыха. Согласно исследованию, спрос на солнечные направления отдыха вырос на 73%.

Шарм Эль Шейх, Египет

Если путешественникам нужна приятная температура, много солнца и меньшая влажность, зима – лучшее время для посещения Шарм-эль-Шейха в Египте. Температура зимой достигает около 20 °C, поэтому это идеальное время, чтобы исследовать удивительный город. Ноябрь и февраль – лучшее время для путешествия, чтобы открыть для себя все, что предлагает Шарм-эль-Шейх, наслаждаясь теплом, солнцем и свежими фруктами.

Пафос, Кипр

Пафос на Кипре отлично подходит для зимнего солнечного отдыха. Дневная температура зимой составляет около 18 °C. Можно неторопливо прогуляться вдоль пляжа, насладиться местными блюдами в кафе и ресторанах и активным отдыхом на природе. Пафос должен стать одним из самых популярных направлений, поскольку источники сообщают, что за последние 12 месяцев спрос на отпуск на Пафосе безумно вырос.

Гран Канария

Еще одно поразительное место для зимнего солнечного отдыха, Гран-Канария – это невероятный выбор. С умеренной жарой, обилием солнечного света и небольшими периодическими дождями – это идиллическое место для отпуска. Средние температурные характеристики находятся на уровне 20 °C. Поскольку погода всегда прекрасна, здесь есть много аттракционов и развлечений, открытых в течение зимы. Можно повеселиться в аквапарке Aqualand Maspalomas, отправиться в освежающую прогулку на лодке или попытаться овладеть водными видами спорта. Исследуйте живописный остров с кучей залитых солнцем пляжей и многими красочными, привлекательными маленькими городками.

Лансароте

Лансароте отлично подходит для того, чтоб понежиться под лучами зимнего солнца. В это время года температура может достигать 21 °C, поэтому путешественникам почти гарантирована хорошая погода в течение всего дня. Проведите день, отдыхая на чистых пляжах, исследуя знаменитый национальный парк Тиманфая или просто наслаждаясь бассейном на курорте, работающим по системе "все включено".

Марракеш, Марокко

Это идеальное направление для тех, кто хочет открыть для себя новую культуру, погрузиться в историю и посетить достопримечательности. С ноября по февраль температура достигает 20 °C. Марракеш находится у подножия Атласских гор. Как и многие города Северной Африки и Ближнего Востока, Марракеш имеет старую укрепленную часть города – квартал Медина и современные районы – Гулеш. Это третий по важности город Марокко после Касабланки и Рабата.

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