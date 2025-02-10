Есть абсолютный лидер: какие города чаще всего упоминают в фильмах

Города в фильмах часто определяют атмосферу, настроение и даже развитие сюжета. Выбор локации для съемок оказывает большое влияние на восприятие истории, ведь город может быть не просто фоном для событий, но и отражением внутреннего состояния персонажей или олицетворением важных тем. Некоторые города стали настоящими кинематографическими символами: Париж – город романтики, Нью-Йорк – воплощение американской мечты, Лондон – идеальный фон для исторических фильмов, Токио – город контрастов.

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Аналитики InsureandGo, исследуя базу данных QuoDB, определили топ городов, чаще всего упоминавшихся в разножанровых фильмах за все время существования кинематографа. Во многих фильмах урбанистические пейзажи становятся неотъемлемой частью истории.

Самый популярный город в кинематографе

Оказалось, что самым популярным городом в кино является Париж – 33 078 упоминаний.

Город, часто ассоциирующийся с романтикой, искусством и историей, стал настоящим символом в мировом кинематографе. Его архитектура, улочки, набережные и культовая Эйфелева башня превращают Париж в идеальный фон для многих фильмов, вне зависимости от жанра.

"Париж является самым популярным городом в истории кино и единственным французским городом в двадцатке лучших. "У нас всегда будет Париж" из фильма "Касабланка" 1942 года – одна из самых знаковых фраз на большом экране", – отмечают авторы исследования.

Для многих Париж является воплощением мечты об идеальном городе, где царит атмосфера любви, красоты и вдохновения. Поэтому Париж часто становится местом действия романтических комедий и мелодрам. Вспомните фильмы "Амели", "Перед закатом", "Париж, я люблю тебя" – все они пронизаны особым парижским шармом и рассказывают истории любви на фоне Эйфелевой башни, Монмартра и других известных мест.

Столица Франции часто становится местом действия исторических драм и костюмированных фильмов. "Королева", "Мария Антуанетта", "Отверженные" переносят зрителей в прошлое, показывая Париж разных эпох.

Даже в триллерах и боевиках Париж сохраняет свой особенный шарм. "Код да Винчи", "Миссия невыполнима", "Заложница" – в этих фильмах Париж становится местом действия увлекательных событий, где герои борются с преступностью и раскрывают тайны.

На втором месте в этом рейтинге – Лондон с 30 624 упоминаниями в кино, на третьем – Рим (16 371). Нью-Йорк, как ни странно, занял всего 13 место в топ-20.

Топ-20 самых популярных городов в кино:

Париж, Франция; Лондон, Великобритания; Рим, Италия; Чикаго, США; Бостон, США; Лос-Анджелес, США; Берлин, Германия; Токио, Япония; Майами, США; Сидней, Австралия; Гонконг; Сан-Франциско, США; Нью-Йорк, США; Сиэтл, США; Даллас, США; Хьюстон, США; Лас-Вегас, США; Нью-Орлеан, США; Вена, Австрия; Милан, Италия.

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