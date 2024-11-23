Есть два правила: как заставить орхидею цвести по 6 месяцев

Орхидея – это явно не то растение, которое мы выращиваем дома ради красивых декоративных листьев. Но иногда она может преподнести своему хозяину неприятный сюрприз, отказавшись зацветать в течение длительного времени.

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Еще больше раздражает наблюдать, как орхидея развивает бутоны, а они засыхают и опадают, так и не распустившись. Однако не торопитесь выбрасывать такое растение. Издание Express нашло в соцсетях два интересных совета от женщины, которая научилась заставлять свои орхидеи цвести по 6 месяцев. По крайней мере такой эффект она пообещала подписчикам тематической страницы, посвященной орхидеям.

Совет первый: никакого мха

В субстрат для орхидей часто добавляют мох. Он не задерживает так много воды, как обычная почва для комнатных растений, но и не дает ей моментально испариться. Однако, по словам женщины, это заблуждение. Для нормального укоренения и пышного цветения растению требуется лишь измельченная кора в качестве субстрата. Той влаги, которую она впитает, будет более чем достаточно для поддержания хорошего состояния орхидеи.

Совет второй: постоянный доступ к слою воды

Эта же любительница орхидей рассказала, что всегда оставляет на дне горшков со своими цветами 100-150 мл воды. Конечно, жидкость не должна напрямую контактировать с корнями растения, ведь перелив орхидея переносит даже хуже временной засухи. Уровень воды не должен подниматься выше слоя дренажа. Однако вокруг орхидеи должна сохраняться достаточно высокая влажность и этот трюк поможет ее обеспечить.

Если вы видите, что часть воды в горшке испарилась, не забудьте долить немного. Но берите ту же воду, что и для полива растения – мягкую отстоянную или отфильтрованную. И непременно комнатной температуры. Цветок не должен мерзнуть.

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