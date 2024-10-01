Есть скрытые проблемы: механик назвал авто, которые никогда бы не купил

Приобретение нового авто – важное решение и серьезная инвестиция. Всегда есть риск выбрать модель, которая в дальнейшем принесет больше проблем, чем пользы и потребует постоянных вложений в ремонт и техобслуживание.

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Покупателям также следует учитывать скрытые проблемы, такие как коробка передач, уровень амортизации и затраты на ремонт, отметил Крис Пайл, автомеханик и эксперт Just Answer. GOBankingRates опубликовал рейтинг авто, обычно имеющих скрытые проблемы.

Авторитетные издания, например, Car and Driver, представляют Tesla как сочетание впечатляющей производительности и высокотехнологичного интерьера с достаточным запасом хода.

Крис Пайл подчеркнул, что Tesla может казаться прекрасным выбором, пока она не нуждается в ремонте. Цена на Tesla Model 3 2024 года начинается почти с 41 000 долларов, но эксперт подчеркнул, что в процессе эксплуатации придется потратить гораздо больше денег.

Пайл поставил Tesla вместе с Rivian на первое место в списке автомобилей, которые бы он не купил: "В этих авто иногда выходят из строя двигатель или аккумулятор, а стоимость ремонта слишком высока".

Эксперт Деш Льюис согласился с тем, что Tesla является одним из самых дорогих автомобилей для ремонта и обслуживания. Отчасти это объясняется тем, что автомобильные запчасти Tesla уникальны и их трудно найти. Вы будете платить премиальные цены за автозапчасти. Льюис подсчитал, что ремонт Tesla в течение срока службы стоит на 1078 долларов дороже ремонта других электрокаров.

Rivian – это калифорнийский стартап, который производит электрические внедорожники и пикапы премиум-класса на заводе в Иллинойсе.

Пикап Rivian RIT в 2025 году стартует от 71 000 долларов. Как и Tesla, Rivian является дорогостоящим транспортным средством для ремонта. Один владелец Rivian рассказал на онлайн-форуме, что незначительная авария обошлась ему гораздо дороже, чем ожидалось. То, что выглядело как изогнутая крышка бампера и помятая дверь багажника обошлось в более чем 42 000 долларов.

Пайл добавил, что не будет покупать новые пикапы Ford, Dodge, Chevy, Nissan или Toyota.

"За первые пять лет владения вы потеряете примерно от 35% до 55% стоимости автомобиля в ценовом диапазоне от 30 000 до 50 000 долларов. Лучше уж купить подержанную модель", – советует эксперт.

В CarEdge подсчитали, что, к примеру, Ford F-350 Super Duty обесценится на 36% спустя пять лет.

Jeep Renegade и Fiat 500 имеют одинаковое шасси и часто нуждаются в ремонте.

"Тут дело не столько в стоимости ремонта, сколько в частоте его необходимости", – сказал Пайл.

Edmunds Car Review оценил Jeep Renegade на 6 из 10 с точки зрения стоимости. Renegade – один из самых дорогих автомобилей в своем классе.

Fiat 500x 2023 показал себя получше, чем Jeep Renegade, получив оценку 7 из 10 от рецензентов Edmunds. Тестерам понравились мягкие на ощупь материалы и соответствующие панели цвета кузова. Однако внимание обратили на завышенную цену и не очень качественное технологическое наполнение.

Следующей группой автомобилей, которые Пайл не покупал бы, были Ford Fiesta и Nissan.

"Коробка передач с двойным сцеплением и CVT (бесступенчатая трансмиссия) часто не выдерживают нагрузки", – отметил Пайл.

С 2012 года Ford Fiesta был предметом многочисленных судебных тяжб, поскольку автомобильная компания знала о некачественной коробке передач PowerShift Fiesta (трансмиссия с двойным сцеплением) и не сняла модели с продаж. Владельцы сообщили о тех же проблемах, даже после замены сцеплений, выходных валов и трансмиссий.

Подобным образом владельцы различных моделей Nissan в период с 2013 по 2018 год подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA), утверждая, что неисправные трансмиссии CVT вызвали "дрожание и задержки ускорения, которые могли привести к столкновениям".

Jeep Grand Cherokee получил оценку надежности 3,5 из 5 от RepairPal. Авто нуждаются в высокостоимом ремонте и страдают от преждевременного выхода деталей из строя из-за плохого производства, добавил Крис Пайл.

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