Есть три совета: как вырастить сочный редис

Редис – это один из первых весенних овощей, который радует своим вкусом и пользой. Чтобы вырастить сочный и сладкий редис, нужно следовать простым, но важным советам.

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Редис любит рыхлую и увлажненную почву. Перед посадкой убедитесь, что почва не утрамбована. Осенью внесите минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.

Подкормка

Если вы не успели внести удобрения осенью, подживите редис через две недели после появления всходов мочевиной, а через две недели – раствором древесной золы.

Правильный полив: предотвращение горечи

Поливайте редис только тогда, когда верхний слой почвы станет сухим. Чрезмерный полив может привести к горечи плодов.

Уход за редисом

Регулярно разрыхляйте почву и удаляйте сорняки. Это поможет редису лучше расти и развиваться.

Специалисты отмечают:

Редис любит увлажненную почву, но не переносит чрезмерного полива. Поливайте ее регулярно, но не допускайте застоя воды.

Выбирайте солнечное место для посадки редиса. Он не любит тени.

Перед посадкой редис убедитесь, что почва рыхлая и хорошо дренированная. Добавьте компост или перегной для улучшения его структуры.

Не оставляйте редис в земле слишком долго. Собирайте ее, когда корнеплоды достигнут размера 2-3 см. Перезревшая редис становится горькой и жесткой.

Выбирайте сорта редиса, которые известны своим сладким вкусом.

Регулярно разрыхляйте почву вокруг редиса, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить сочный и сладкий редис.

OBOZ.UA раньше советовал, когда лучше сажать редис для лучшего урожая.

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