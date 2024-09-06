Есть угроза жизни людей: 10 самых опасных мест в мире

Обычно мы представляем отпуск как полный релакс где-то в приятном месте, где можно не думать о проблемах и наслаждаться отдыхом. Но некоторые люди предпочитают экстрим и риск и ищут приключения в опасных точках планеты.

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Издание Jagran Josh собрало десятку таких мест. Они известны своими экстремальными условиями, непредсказуемой погодой и потенциальными опасностями, которые делают их увлекательными, но рискованными местами для искателей приключений.

Кеймада-Гранди или Змеиный остров, Бразилия

Кеймада-Гранди – это остров у берега Бразилии в Атлантическом океане, где обитает один из самых смертоносных видов змей в мире – островная жарарака. Отсюда другое название клочка суши – Змеиный остров. На один квадратный метр площади здесь приходится одно такое пресмыкающееся. Остров небольшой, размером всего 43 гектара, имеет мягкий климат. Рельеф варьируется от голых скал до тропических лесов. Змеи оказались здесь, как в ловушке, когда тысячи лет назад закончился последний ледниковый период и повышение уровня моря отрезало его от материка. Чтобы добраться сюда, нужно быть исследователем и получить разрешение Института сохранения биоразнообразия имени Чико Мендеса, федерального агентства по охране окружающей среды Бразилии.

Пустыня Данакиль, Восточная Африка

Расположенная в Афарском треугольнике между северо-восточной Эфиопией, южной Эритреей и северо-западом Джибути, пустыня Данакиль, или пустыня Афар, является одним из самых жарких мест на Земле. Тем не менее, здесь живут люди. Это небольшое общество добытчиков соли, которые называют себя Афар. Район окружен вулканами и токсичными газами, что делает его сложной средой как для людей, так и диких животных. Афарский треугольник является одним из самых жарких и засушливых регионов в мире. Днем температура здесь превышает +50 °C, а осадков в год выпадает менее 25 мм.

Сахель, Северная Африка

Регион Сахель, простирающийся через Северную Африку, характеризуется засушливым климатом. Эта область граничит с пустыней Сахара. Засухи здесь настолько разрушительны, что привели к голоду и гибели людей. В период с 1972 по 1984 год из-за прихотей природы в Сахеле погибло более 100 000 человек. И без того ограниченные водные ресурсы региона все больше эксплуатируются, что усугубляет опустошение и повышает риск будущих засух. При этом нерегулярный режим осадков влечет за собой периодически мощные наводнения. Сочетание этих факторов делает Сахель одним из самых опасных мест на Земле из-за его суровой природной среды и социально-экономических проблем, которые она создает.

Оймякон, Россия

Оймякон, известен как одно из самых холодных поселений на Земле. Поселок в республике Саха переживает экстремальные субарктические температуры, которые могут опускаться ниже -50 градусов по Цельсию зимой. Строгие зимы создают здесь опасную среду, где обморожение и гипотермия представляют собой постоянные угрозы. Земля остается замерзшей большей частью года, что делает сельское хозяйство практически невозможным и заставляет жителей полагаться на ограниченные запасы продовольствия. Экстремальный холод также влияет на инфраструктуру, поскольку трубы могут замерзнуть, а дороги стать опасными.

Алагоас, Бразилия

Алагоас – это штат на северо-востоке Бразилии, который очень часто страдает от стихийных бедствий, в том числе наводнений и оползней. В сезон дождей в регионе выпадают сильные осадки, которые приносят разрушительные для поселений и инфраструктуры наводнения. Сочетание крутого рельефа и вырубки лесов усиливает риск оползней, особенно в городских районах, где строительство коснулось природных ландшафтов. Кроме того, уязвимость региона к изменению климата увеличивает вероятность более интенсивных и непредсказуемых погодных катаклизмов.

Монровия, Либерия

Монровия, столица Либерии, расположена в регионе, склонном к наводнениям и эрозии береговой линии. Город расположен на побережье Атлантического океана, что делает его уязвимым для штормовых ветров и осадков, особенно в сезон дождей. В последние годы наводнения нанесли значительный ущерб домам и инфраструктуре, что привело к перемещению людей и повышению риска для здоровья от заболеваний, передаваемых через воду. Сочетание плохой городской планировки и вырубки лесов в близлежащих районах лишь усложняет проблему наводнений.

Гора Синабунг, Индонезия

Гора Синабунг – это действующий стратовулкан в Индонезии, который проснулся в 2010 году после 400-летнего покоя и теперь регулярно извергается. Пепел и пирокластические потоки от него опустошили близлежащие районы. Вулканическая активность привела к эвакуации тысяч жителей и уничтожила урожай и инфраструктуру. Риск будущих извержений остается высоким, считают учёные.

Северный Сентинельский остров, Индия

Эта часть Андаманских и Никобарских островов в Индии известна своим изолированным коренным населением, сентинельцами, оказывавшими сопротивление контактам с чужаками. Остров окружен опасными бурными водами, что делает доступ к нему тяжелым. Известно, что сентинельцы враждебно относятся к незваным гостям, а это только увеличивает опасность поездки сюда. Природную среду здесь тоже трудно назвать приветливой. Остров покрыт густыми лесами и имеет ограниченные ресурсы для выживания.

Берег Скелетов, Намибия

Берег Скелетов в Намибии известен своей суровой природой и опасными условиями. Этот пустынный участок береговой линии характеризуется частыми туманами, сильными течениями и движущимися песками, которые в течение многих лет приводили к многочисленным корабельным авариям. В этом регионе также живут опасные дикие животные, включая львов и гиен, которые могут представлять угрозу для тех, кто рискнет подойти слишком близко. Строгий климат с экстремальными температурами и ограниченными источниками пресной воды затрудняют выживаемость.

Озеро Натрон, Танзания

Озеро Натрон, расположенное на севере Танзании, славится своей щелочностью и высокими температурами, что делает его враждебной средой для большинства форм жизни. Уровень pH озера может достигать 12, прежде всего из-за высокой концентрации карбоната натрия и других минералов. Эта едкая вода может обжечь кожу и глаза контактирующих с ней животных. Кроме того, температура воды здесь может составлять 60 градусов. Несмотря на свои опасные условия, озеро Натрон известно тем, что привлекает фламинго. Эти птицы приспособились к жизни в столь суровой среде.

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