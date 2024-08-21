Эти три знака зодиака будут любимцами судьбы до 25 августа: кому будет везти

Благоприятные астрологические транзиты откроют дорогу к счастью нескольким знакам зодиака. Выравнивание Солнца и Меркурия во Льве поможет начать новое путешествие в жизни. Это период успеха, изобилия, позитива и удовольствия.

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Согласно прогнозу, рациональная энергия Девы в начале осени поможет воплотить самые смелые планы. Овнам, Стрельцам и Козерогам удастся избавиться от эмоциональных багажов, исцелиться и обрести творческое вдохновение.

Овен

Меркурий и Солнце объединятся во Льве – и это невероятно удачный транзит, особенно потому, что он состоится в вашем доме радости, удовольствия и любви. В течение этого времени вы сосредоточитесь на том, чтобы просто наслаждаться жизнью.

В конце недели вам, вероятно, захочется сменить приоритеты. Меркурий и Солнце во Льве помогают не только согласовать ваши слова и действия, но и служат новым началом. Это повлияет на вашу профессиональную жизнь и даже на романтические отношения. Создайте пространство для того, что вы хотите. Верьте, что вы можете жить жизнью, о которой мечтаете, ведь все, что вам нужно сделать – это начать делать выборы, идущие от сердца.

Стрелец

Вы наконец-то будете пожинать плоды длительного и упорного труда. Это значит, что в вашей жизни будет меньше отвлечений и даже сомнений. Вы сосредоточены, преданы делу и готовы сделать все возможное, чтобы добиться успеха. В настоящее время ваше внимание к деталям усиливается, поэтому важно доверять интуиции.

Как и в других сферах жизни, вы часто выбираете очень извилистый путь к карьере, поскольку вам нужно больше времени, чтобы понять, что вы должны делать. Хотя финансовое богатство всегда является определяющим фактором в ваших решениях, вы также должны убедиться, что выбираете работу, которая вам по душе.

Козерог

Все скоро улучшится. Сезон Девы принесет удачу, изобилие и новые возможности. Вы будете стремиться иметь больше приключений в жизни и будете более открыты к определенным рискам. Пора сделать решающий шаг в карьере и решить для себя, что вы на самом деле хотите продемонстрировать миру.

Вместо того чтобы мыслить логически, попробуйте настроиться на свою интуицию и начните больше прислушиваться к тем желаниям, которые вы долго сознательно игнорировали. Вы склонны подходить к достатку и даже к успеху очень логичным и прагматичным путем, но следует получать удовольствие не только от результата, но и от самого процесса.

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