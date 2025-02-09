Эти знаки зодиака наиболее мстительны: будьте осторожны с этими людьми

Некоторые знаки зодиака склонны к мести, если были несправедливо обижены. Это Овен и Лев.

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Астрологи советуют быть особенно осторожными с женщинами, родившимися под этими знаками, пишет Meteoprog. Больше о них читайте в гороскопе.

Овен

Овны достаточно дружелюбны и своей невероятной харизмой привлекают окружающих. Однако эти люди очень любят контролировать процесс, и если кто-то усомнится в их праве на это или несправедливо обидит, то Овны могут жестоко отомстить.

Лев

Львы хорошо разбираются в человеческой психологии и манипуляциях, поэтому они легко улавливают сильные или слабые стороны своего любимого человека. Если их партнер причинил ему боль, то будьте осторожны. Женщины-Львы умеют ударить по самым чувствительным местам мужчины. Однако интересно, что эта черта достаточно привлекательна для определенного типа мужчин.