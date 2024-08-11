Это что-то неожиданное! Дженнифер Лопес показала трендовый 'электрический' синий маникюр

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Недавно Дженнифер Лопес поразила своих поклонников трендовым маникюром. Ее нейл-мастер Том Бачик поделился в Instagram фотографией певицы с "электрически" синими ногтями.

Дженнифер Лопес известна тем, что выбирает нежно-розовые и кремовые оттенки лаков. Даже на своем 55-летии в стиле "Бриджертонов" она поразила фанатов сдержанным и утонченным маникюром светлого натурального цвета.

Но недавно стало ясно, что звезда не боится экспериментов. Певица снова всех удивила, но теперь уже своими синими неоновыми ногтями.

Для многих фанатов Лопес это стало настоящим открытием. Она известна своей элегантностью и безупречным вкусом в моде, но столь смелый выбор цвета подчеркнул еще и ее индивидуальность.

Бачик показал точный оттенок, использованный для выполнения работы. Это был Cobalt Blue от корейского бренда гелевых ногтей Mithmillo.

"Электрический" синий – это не просто еще один цвет. Он взрывной и в то же время современный, поэтому и придает образу Лопес невероятного драйва и изящества.

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