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Это что-то неожиданное! Дженнифер Лопес показала трендовый "электрический" синий маникюр

Анна Онищенко
NewsLife
1 минута
297
Это что-то неожиданное! Дженнифер Лопес показала трендовый 'электрический' синий маникюр

В мире моды и красоты каждый день происходит что-то новое и увлекательное. Звезды демонстрируют свои уникальные наряды, прически и т.д.

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Недавно Дженнифер Лопес поразила своих поклонников трендовым маникюром. Ее нейл-мастер Том Бачик поделился в Instagram фотографией певицы с "электрически" синими ногтями.

Дженнифер Лопес известна тем, что выбирает нежно-розовые и кремовые оттенки лаков. Даже на своем 55-летии в стиле "Бриджертонов" она поразила фанатов сдержанным и утонченным маникюром светлого натурального цвета.

Но недавно стало ясно, что звезда не боится экспериментов. Певица снова всех удивила, но теперь уже своими синими неоновыми ногтями.

Это что-то неожиданное! Дженнифер Лопес показала трендовый "электрический" синий маникюр

Для многих фанатов Лопес это стало настоящим открытием. Она известна своей элегантностью и безупречным вкусом в моде, но столь смелый выбор цвета подчеркнул еще и ее индивидуальность.

Бачик показал точный оттенок, использованный для выполнения работы. Это был Cobalt Blue от корейского бренда гелевых ногтей Mithmillo.

"Электрический" синий – это не просто еще один цвет. Он взрывной и в то же время современный, поэтому и придает образу Лопес невероятного драйва и изящества.

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