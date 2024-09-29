Это – хиты! Кайли Дженнер показала два трендовых осенних маникюра

Осень – это отличный повод испытать на себе новые тренды нейл-арта. Пора отказаться от ярких летних цветов и предпочесть более глубокие и атмосферные оттенки.

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Недавно Кайли Дженнер продемонстрировала два идеальных осенних маникюра. Фотографиями, где видны ее ногти, она поделилась в социальных сетях.

Недавно Кайли снова привлекла внимание своими ногтями, отражающими не только ее стиль, но и изменения в жизни. К примеру, когда звезда начала отношения с актером Тимоти Шаламе, она делала ставку на более нежные и романтические оттенки в своем маникюре. Но теперь она снова возвращается к более смелым и насыщенным цветам.

Лакричный маникюр – новый фаворит осени

Если вы ищете вдохновение для осеннего нейл-арта, Кайли Дженнер подготовила настоящий хит сезона. Инфлюэнсерка, которая всегда в курсе модных тенденций, недавно показала новый маникюр, идеально подходящий для осенних дней. Звезда еще раз подтвердила, что в этом сезоне монохромные покрытия и квадратная форма ногтей находятся на пике популярности.

Особым этот маникюр делает его уникальный цвет – лакричный глянцевый. Это идеальное сочетание насыщенного фиолетового и черного цвета. Он выглядит сдержанно, но одновременно интересно и загадочно.

Возврат к корням: глянцевый темно-коричневый

Помимо лакричного, Кайли представила еще один трендовый маникюр, напоминающий ее стиль в начале карьеры. Она снова обратилась к темно-коричневому цвету.

Маникюр в оттенке Chinchilly от Essie, в сочетании с квадратной формой, гармонично вписывается в осеннюю атмосферу. Он придает уют и тепло образу, а также идеально подходит к насыщенным цветам осеннего гардероба.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что садовый маникюр остается в тренде и давал советы по тому, как адаптировать дизайн Зендай и Кайли Дженнер.

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