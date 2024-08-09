Это могут воспринять за оскорбление: как и где следует давать чаевые во время путешествия по Азии.
Путешествия по Азии имеют свои культурные особенности, которые следует учитывать. Чаевые, например, это стандартный обычай для Америки или Европы, но в некоторых азиатских странах такое проявление признательности будет считаться оскорблением и грубостью.
Открывать новые культуры всегда интересно и познавательно, главное – заранее подготовиться и изучить все нюансы. Опытные путешественники рассказали, как и где все-таки следует давать чаевые во время путешествия по Азии.
Рестораны и бары
В Китае, Мьянме, Сингапуре и Тайване нет культуры чаевых, потому оставлять деньги официантам не стоит. Однако в результате наплыва иностранных туристов в крупные города некоторые новые рестораны в Китае, ориентированные на европейских и американских путешественников, начинают принимать чаевые.
Сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса в большинстве стран Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, Таиланд, Вьетнам, Индонезию и Малайзию, все больше привыкают получать чаевые, хотя такая практика в нетуристических регионах не принята.
А вот в Индии принято давать чаевые в размере 10-15% в барах, кафе и ресторанах независимо от того, включена ли в счет плата за обслуживание.
Раньше на Мальдивах и в Бутане культуры чаевых не было, но сейчас благодарность туристов очень ценится. Для обеих стран путешественникам советуют ориентироваться на 10-15% чаевых.
В большинстве стран Центральной Азии чаевые не включены, если вы не останавливаетесь или обедаете в топовых ресторанах, можно прибавлять 5-10% платы за обслуживание.
Другие азиатские страны, включая Японию и Непал, считают, что чаевые дают только за исключительно качественное обслуживание – гостеприимство здесь нормой и "не должно быть вознаграждено". В Японии некоторые рестораны могут даже вежливо отказаться от чаевых, даже если вы их оставите.
Гостиницы
В целом в Китае преобладает культура отказа от чаевых в отелях, но если вы живете роскошной жизнью в заведении премиум-класса, можно дать портье около 5 юаней. Вы также можете обнаружить, что в элитных отелях в общий счет будет добавлено 10% платы за обслуживание.
Японские отели не ожидают от своего персонала чаевых – даже если вы оставите их в конверте, вам могут вежливо отказать.
Персонал индийских гостиниц, как известно, плохо оплачивается, поэтому давать чаевые п100-300 рупий (500 рупий в пятизвездочных гостиницах) – это особенно желаемый жест.
В большинстве стран Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Камбоджу, Индонезию, Филиппины, Сингапур, Вьетнам и Малайзию, плата за обслуживание почти всегда будет включена в общий счет. Однако нередко дают чаевые носителям багажа в эквиваленте 1-2 долларов.
Водители такси
Водители такси в Китае или Южной Корее не ожидают чаевых, но округление стоимости проезда является стандартной практикой. Индийские водители такси и рикш не привыкли получать чаевые, но сказать им оставить себе остальное – это дружелюбный жест. В Центральной Азии посетителям предлагается давать водителям чаевые 10-15 долларов.
В Сингапуре эквивалент 1 доллара в местной валюте является хорошими чаевыми для водителей такси и тук-туков, тогда как в Индонезии, Филиппинах и Малайзии чаевые 10% за фиксированные тарифы остаются стандартными. Во Вьетнаме, Таиланде и Камбодже чаевые водителям такси не принято давать, однако ценится, когда пассажиры просто округляют стоимость проезда или предлагают водителю оставить сдачу.
Мечети и храмы
Здесь нет жесткого правила, хотя обычно при входе есть ящик для пожертвований. Женские халаты и шарфы обычно бесплатны, и раздающий их человек не нуждается в чаевых.
Что такое бакшиш
Во время путешествия на Ближнем Востоке и в Южной Азии у вас будут часто просить бакшиш. Этот термин обычно применяется к простым чаевым или плате за услуги, но может относиться ко всем видам финансовых знаков признательности.
Если кто-то просит у вас бакшиш, не предоставив услуги, это считается попрошайничеством, поэтому давать деньги или нет – остается по вашему усмотрению. Оказавшие услугу могут вежливо попросить бакшиш, но он не обязателен.
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