Это новый нюд лета-2024: Кендалл Дженнер зажгла трендовый маникюр

Ухоженные ногти – вечная классика, которая всегда уместна. Тренды лета-2024 тяготеют к максимальной натуральности – это, в частности, касается и маникюра. Яркий нейл-арт уходит в прошлое, на смену ему приходят нежные пастельные оттенки.

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Недавно известная американская модель Кендалл Дженнер показала новый нюд этим летом. Трендовый маникюр поражает простотой и естественностью.

Нейл-мастера предлагают отойти от ярких дизайнов и предпочесть нежные оттенки лета. Кроме привычных цветов – оттенков розового, персикового или бледно-голубого следует обратить внимание на несколько нестандартный тон.

Речь идет о масляно-желтом лаке для ногтей. Он должен быть максимально приближен к естественным оттенкам – никаких насыщенных, ярко-кислотных или лимонных тонов.

"Это самый актуальный оттенок лета. Масляно-желтый цвет – новый трендовый нюд. Цвета Essie's Buttercup и OPI's Blinded by the Ring Light возглавили рейтинги поисковых маникюрных запросов в Googlе", – отметила Присцилла Нгуен, мастер маникюра Aprés Nail.

Тенденция начала набирать обороты еще с апреля. Основательница Rare Beauty Селена Гомес, основательница Rhode Beauty Хейли Бибер и представительница CoverGirl Келси Баллерини поделились в Instagram снимками своих ногтей, накрашенных в оттенок пастельного желтого цвета.

Этот тон имеет приятный сливочно-масляно-желтый оттенок. В прошлом сезоне тон также стал трендом весенней цветовой палитры в десятках коллекций одежды. Но только после того, как нейл-мастер Том Бачик опубликовал фотографию ногтей Селены Гомес, накрашенных в масляной оттенок, цвет действительно возглавил тренды лета.

Теперь почти невозможно прокрутить социальные сети, не увидев масляно-желтых акцентов в маникюре.

Если вы все-таки предпочитаете нейл-арт, мастера советуют дополнить маникюр флористической композицией, например, добавить ромашки.

Несмотря на то, что этим летом популярность масляно-желтого цвета ногтей растет, поиск лучшего оттенка – непростая задача. Одна из самых важных вещей, на которую стоит обратить внимание в масляно-желтом оттенке – это насыщенность. Полупрозрачные оттенки не актуальны. Выберите высокопигментированный, мягкий цвет

Также важно учитывать тон кожи. Если пастельно-желтый придает нездоровой бледности вашей коже, лучше разбавить лак небольшим количеством блесток или нанести наверх тонкий слой перламутрового оттенка.

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