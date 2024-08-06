Это новый тренд осени: Зои Кравиц и Хейли Бибер выгуляли сумки из 70-х, которые скоро покорят всех

Мода – это цикличное явление, постоянно возвращающееся к своим истокам, черпая вдохновение из прошлых эпох. Особенно это касается аксессуаров.

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В мире моды осень 2024 года станет свидетелем возрождения трендов 70-х годов. Папарацци поделились образами Зои Кравиц и Гейли Бибер, которые они дополнили сумками, которые в скором времени станут культовыми.

1970-е годы были эпохой экспериментов и свободы в моде. Это десятилетие характеризовалось разнообразием стилей: от хиппи до диско, от панка до глэм-рока. Именно в это время появилось много культовых аксессуаров, которые вскоре снова войдут в моду.

Современные дизайнеры, вдохновившись ретро-эстетикой, создают новые коллекции, гармонично сочетающие в себе элементы прошлого и современности.

Зои Кравиц недавно появилась на публике с сумкой в стиле бохо с леопардовым принтом Saint Laurent Le 5 А 7 Hobo Bag, которая стоит 2990 долларов.

Таким образом, она вернула к жизни моду, которую кто-то может считать устаревшей.

Она легко скомбинировала сумку с белой футболкой, шикарным блейзером и мешковатыми джинсами, добавив черную бейсболку и черные лоферы, дополнившие простой, но несомненно, элегантный образ.

На той же неделе Хейли Бибер была замечена с такой же сумкой во время посещения церкви со своим мужем. Она дополнила образ кожаной курткой, черными леггинсами клеш и острыми каблуками.

После этого стало очевидным то, что осенью такой стиль будет настоящим трендом 2024 года. Возрождение сумок из 70-х годов откроет множество возможностей для модных экспериментов.

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