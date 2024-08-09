Это сигнал модницам: Сабрина Карпентер соединила стиль пин-ап с трендом на джинсовые платья

Мода – это больше, чем просто одежда. Это способ самовыражения, искусство, отражающее наши чувства, настроения и даже социальные тенденции.

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Сейчас устанавливаются тренды на осень 2024 года, которые, вероятно, будут сильно связаны с денимом. Этому свидетельствует то, что звезды, например Сабрина Карпентер активно добавляют эту ткань в свои образы.

Недавно Зендая, Кэти Холмс, Рианна и множество других звезд были замечены в разнообразных джинсах, которые уже в скором времени станут настоящим модным трендом. А теперь еще и Сабрина Карпентер появилась на публике, одетая в обжатое платье длины миди из светлого денима.

Наряд украшали фирменные вырезы в форме сердца, появляющиеся на многих сценических костюмах звезды. Например, не редко можно увидеть актрису в разнообразных разноцветных мини-платьях с дырками в форме сердца от украинского бренда Frolov.

В общем, стиль Карпентер можно описать как привлекательный, современный пин-ап. Его основные черты – подчеркнутая женственность, элегантность и игривость.

Джинсовые платья и костюмы уже успели захватить осенние подиумы 2024 года, среди которых Schiaparelli, Carolina Herrera, Ulla Johnson, Christian Dior и другие. Также можно с уверенностью сказать, что в мире моды восстановился интерес к акцентам-вырезам.

Например, коллекция Jil Sander весна-лето 2024 года включала черную тунику с двумя золотистыми вырезами в форме диска, а Блейк Лайвли надела джинсы Valentino стоимостью 19 000 долларов с цветочными вырезами.

Как носить трендовые джинсовые платья?

В скором времени модницы со всего мира начнут подражать джинсовому стилю. Это не только показывает силу влияния знаменитостей на моду, но свидетельствует о том, что умело интегрированные элементы прошлого могут быть свежими и актуальными в современном контексте.

Не бойтесь экспериментировать с собственными образами, сочетая джинсовые платья с классическими пин-ап аксессуарами, красными губами, большими подвесками, ретро-прическами. Также вы можете интегрировать в свой образ и современные элементы, например футболки, аксессуары странных форм и кроссовки.

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