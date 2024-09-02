Ева Лонгория добавила новую фишку к трендовому маникюру. Фото

Французский маникюр долгие годы остается неизменным трендом. Это элегантная, изысканная и всегда уместная классика, выгодно дополняющая любой образ.

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Знаменитости предлагают новое прочтение классики, добавляя современные элементы и интересные дизайны к традиционному методу нанесения. Эксперты издания Marie Claire подчеркнули, что новейший нейл-тренд показала известная актриса Ева Лонгория.

Селебрити ненавязчиво задала новый маникюрный тренд. Лонгория вышла Instagram Stories, чтобы дать 10 миллионам подписчикам заглянуть за кулисы своего урока тенниса. Актриса показала, как наслаждается кофе на корте. Однако, посмотрев на фото более внимательно, можно заметить металлическую деталь на ее маникюре: нежная серебристая линия деликатно расположена под белым полумесяцем ее французского маникюра.

Это небольшой уход от классического дизайна, но он мгновенно придает намек на индивидуальность.

"Драгоценные оттенки сейчас очень популярны", – прокомментировала нейл-мастер Натали Минерва, обсуждая тенденции ногтей 2024 года.

Маленькое дополнение – это простой способ добавить интересный акцент дизайну, который никогда не выходит из стиля. Можно также экспериментировать и заменить белую часть дизайна более ярким цветом. Красные, масляно-желтые и неоновые оттенки очень популярны. Главный тренд сезона – острый кончик ногтя.

Кстати, актриса Меган Фокс тоже показала новое осмысление классического французского маникюра. В традиционном варианте кончик обычно значительно короче основания ногтя, а Фокс задала новые тренды, выбрав длинный, массивный белый кончик и короткое основание.

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