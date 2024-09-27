Ева Лонгория показала монообраз в модном осеннем цвете. Фото

Осень – это сезон, когда мы постепенно переходим от ярких и легких вещей к более сдержанным цветам и закрытым нарядам. Значит ли это, что мы начинаем одеваться скучнее? Актриса Ева Лонгория убеждает, что нет.

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Во время недавнего отдыха во Франции она поделилась с подписчиками своего Instagram образом, который выбрала для выхода в ресторан. Лонгория оделась в костюм необычного кроя, который включал укороченный топ на одно плечо с широким рукавом и объемную асимметричную юбку, которая открывала одну ногу.

Такой смелый крой сам по себе является большим акцентом, поэтому цвет костюма звезда выбрала довольно сдержанный – нейтральный серый, также известный как корпоративный серый. Вдобавок она не стала украшать себя аксессуарами, выбрав только розовые туфли с острым носком и декором в виде акцентной пряжки.

Стоит отметить, что корпоративный серый является одним из основных трендов этой осени. Цвет скучных деловых костюмов несколько вытесняет собой в этом сезоне более привычные черный и белый.

При этом стилисты рекомендуют попробовать носить его в монообразах – без цветовых акцентов или контрастных аксессуаров. Такой отказ от выразительности сам по себе может выглядеть как вызов. То, что концептуально воспринимается как потенциально скучное и бесцветное, на деле говорит о смелости и дерзости. И выбор Лонгории это убедительно доказывает.

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