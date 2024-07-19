Европейская страна с чистейшей водой: куда поехать на пляжный отдых

Популярные туристические маршруты привлекают путешественников со всего мира, однако часто о чистоте воды можно только мечтать. Исследователи определили, в какой стране Европы чистейшая вода.

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Оказалось, что Хорватия занимает первое место в рейтинге чистейших прибрежных зон. Отчет Европейской комиссии и Европейского агентства по окружающей среде показал, что качество воды для купания в Хорватии является одним из самых высоких в мире.

Контроль качества воды для купания проводился на 22081 пляде в 27 странах-членах ЕС. Из 936 мест для купания, проверенных в 2023 году в Хорватии, 905 были отличного качества. Это поразительные 96,7%.

Если говорить только о прибрежных местах для купания, Хорватия занимает первое место в Европе: 886 из 894 проверенных вод имеют отличное качество, что составляет 99,1%.

Прозрачные чистые и голубые воды Хорватии являются результатом комбинации факторов, включая высокое содержание соли, географическое расположение, не очень высокую популярность среди туристов. Эти факторы способствуют росту фитопланктона и процветанию морской экосистемы, что делает хорватские пляжи уникальным, а главное – безопасным и чистым местом отдыха.

Сохранившаяся чистота и экосистема в Хорватии способствует активному отдыху на море. Хорватию часто выбирают как страну для оздоровления. Чистый воздух уменьшает проявления синусита и других респираторных и хронических болезней.

Медицинская организация Allergy UK утверждает, что люди, живущие у моря и регулярно купающиеся в нем, как правило, имеют более здоровую дыхательную систему.

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