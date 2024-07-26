Европейскую столицу на побережье назвали идеальным городом для тех, кто мечтает о прохладном отпуске

Аномальная жара внесла свои коррективы и в туристическую отрасль. Среди путешественников появился даже термин "coolcationing", ставший самой большой тенденцией путешествий в этом году. Многие ищут направления с умеренным климатом, чтобы избежать жаркого лета и интенсивной толпы туристов.

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Недавний опрос Virtuoso показал, что 82% путешественников рассматривают "прохладные" направления, и в тренде – страны на севере Европы. Какие места отдыха будут идеальными для тех, кому надоела жара, рассказало издание Express.

Турку, Финляндия

Турку прекрасно подходит для путешественников, стремящихся к активному отдыху и насыщенной ночной жизни. В этом городе есть множество качественных баров и пабов. Если вы фанат истории, то самый старый город Финляндии не оставит вас равнодушным. Турку известен как "финский Париж". Город наполнен средневековой архитектурой и культурным шармом. Замок и собор Турку расположены с обеих сторон берега реки Аурайоки и являются важными направлениями для путешественников, которые хотят узнать больше об истории города и страны.

Альто, Норвегия

Если вы мечтаете увидеть северное сияние, включите Альту в список must visit. Город расположен в начале собственного фьорда и имеет собор, названный в честь северного сияния. Имея оценку 8/10 за достопримечательности, природные чудеса и высокий уровень безопасности, пожалуй, нет лучшего места, чтобы почувствовать вкус жизни в Арктике. Посещение Альты будет похоже на шаг в зимнюю страну чудес. Ледяные отели, катание на собачьих упряжках, снегоходах и проживание в традиционных саамских палатках – вы точно запомните этот отдых.

Портри, Великобритания

Портри – город-ворота на остров Скай. Потрясающая гавань расположена на краю защищенной бухты и окружена величественными холмами. Портри сначала был рыбацкой деревушкой. Теперь это довольно интересное место для туристов: здесь расположены кафе, рестораны и кинотеатры, но главная достопримечательность – это живописные виды, до которых можно добраться только на корабле. Несмотря на то, что это небольшой городок, здесь довольно шумно и живо, а средняя оценка ночной жизни на Tripadvisor – 5.

Рейкьявик, Исландия

Со средним рейтингом достопримечательностей 4,7 на Tripadvisor и оценкой групповых мероприятий 10/10, Рейкьявик может многое предложить. От погружения в природные городские бассейны до наблюдения за китами на побережье, катания на лыжах в Лазурных горах или Скалафолл и подъема на гору Ульфарсфелл – это идеальное место для любителей природы и ищущих приключений.

Таллин, Эстония

Эта столица на побережье Балтийского моря не станет для многих первым приходящим на ум место отдыха. Красота Таллинна мало кому известна. Это делает город настоящей скрытой европейской жемчужиной. Таллинн предлагает высокий уровень безопасности и много развлечений для молодежи. Средневековая архитектура церквей и дворцов Таллина никого не оставит равнодушной.

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