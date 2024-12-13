Европейскую столицу признали лучшей в мире для туризма: чем особенная

Париж еще раз доказал свой статус туристической столицы мира. По результатам исследования Euromonitor International, столица Франции заняла первое место среди лучших городов для путешествий в 2024 году.

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Оценка производилась среди сотни городов, учитывая 55 ключевых показателей. Высокий результат подтверждает уникальность и обаяние этого европейского мегаполиса, сообщает Daily Express.

Отчет основан на анализе шести сфер: производительность туризма, туристическая инфраструктура, политика и привлекательность, здоровье и безопасность, устойчивость, экономические показатели. Париж продемонстрировал отличные результаты по всем критериям, оставив позади такие города как Мадрид, Токио и Нью-Йорк.

10 лучших городов мира по версии Euromonitor International

Париж Мадрид Токио Рим Милан Нью-Йорк Амстердам Сидней Сингапур Барселона

Рекордная туристическая активность

В течение года Париж принял более 70 миллионов туристов, что существенно поддержало местную экономику. Одним из главных событий стали Олимпийские игры, привлекшие еще больше гостей. Недавнее открытие Нотр-Дама стало символическим событием, укрепившим популярность города.

Положительные отзывы от туристов

Туристы называют Париж удивительным и невероятным местом для отдыха. Отзывы в Интернете свидетельствуют о большой любви к городу, его истории, архитектуре и культуре. Путешественники со всего мира удивлены красотой местных достопримечательностей и особой атмосферой.

Основные достопримечательности города

Гости города отмечают очарование Эйфелевой башни, которое вызывает восхищение в любое время суток. Не менее поразительны музеи, парки, театры и многочисленные исторические места. Париж также остается привлекающей эстетов столицей моды и искусства.

Многие туристы отмечают, что Париж идеально подходит для семейного отдыха. Посещая музеи и достопримечательности, дети получают незабываемые впечатления, а взрослые наслаждаются искусством и культурой.

Многие туристы признаются, что даже длительного визита недостаточно, чтобы узнать все сокровища Парижа. Уникальность каждого района города побуждает путешественников возвращаться снова и снова.

Париж также демонстрирует приверженность устойчивому развитию. Внедряются новые инициативы для уменьшения влияния туризма на окружающую среду, что делает город еще более привлекательным для современных путешественников.

Рейтинг лучших туристических городов помогает путешественникам планировать свои путешествия. Париж снова стал must-visit направлением, которое стоит внимания как для новичков, так и для тех, кто уже посещал этот город.

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