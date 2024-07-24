Фанаты в восторге: о ком будет следующий сезон 'Бриджертонов'. Официальное видео

Популярный костюмированный сериал Netflix "Бриджертоны" вскоре получит новый сезон. Но до сих пор фанаты могли только теряться в догадках, кому он будет посвящен.

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И вот в официальных соцсетях платформы вышел официальный анонс четвертого сезона. И покровы были сорваны. Главным его героем станет второй сын семьи Бриджертон – эстет и художник Бенедикт.

"Приветствуем на брачном рынке, Бенедикт", – говорится в анонсе. Это значит, мы увидим отношения персонажа с таинственной леди Софи Бекет. Они познакомятся на бале-маскараде. Костюм для него в анонсе получает Люк Томпсон – актер, играющий персонажа.

Мнения фанатов сериала по поводу такого выбора разделились. Большинство обрадовались такому выбору главного героя. Бенедикта называют одним из самых недооцененных персонажей, заслуживающих раскрытия. Однако некоторые признаются, что ждали истории Элуизы или какого-то другого члена семьи Бриджертон.

Впрочем, всех все равно интересует дата выхода новых серий. Однако когда именно четвертый сезон "Бриджертонов" появится на Netflix, пока неизвестно. По словам сценаристки проекта Шонды Раймс, работа над полным сетом эпизодов обычно занимает два года. Учитывая, что третий сезон вышел в минувшем мае, не стоит ожидать премьеры раньше 2026 года.

Как известно, каждый сезон шоу фокусируется на одном из членов семьи Бриджертонов и рассказывает о ее или его отношениях. В премьерном зрителе следили за бурным и несколько токсическим романом Дафни с герцогом Гастингсом. Второй был посвящен отношениям Энтони и Кейт Шармы. А в центре третьего оказался Колин, строивший отношения с Пенелопой Фезерингтон.

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