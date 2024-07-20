Ferrari покажет первый электрокар в 2025 году: он не похож на предшественников и обойдется в $500 000

В истории автомобильного мира Ferrari всегда занимала особое место. Бренд стал символом роскоши, скорости и непревзойденного дизайна.

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В настоящее время компания работает над созданием своего первого электромобиля. Первые подробности про флагман рассказал Autocar.

Первый электромобиль Ferrari уже прошел несколько тысяч миль испытаний на дороге. Руководитель компании Бенедетто Винья обещает, что он будет сделан таким образом, чтобы доставить максимум удовольствия своим будущим владельцам. К сожалению, пока нет никаких официальных подробностей о том, какую форма будет иметь электрокар, но уже известно, что он будет представлен в конце следующего года, прежде чем поступит в продажу в 2026 году.

Шпионские снимки

Свежие шпионские снимки от голландского фотографа раскрывают то, что предположительно является ранней версией будущего электромобиля, содержащим предыдущие компоненты, полученные от моделей Ferrari и Maserati.

Модель напоминает купе-кроссовер, превращенный в гигантский спортивный хэтчбек, сочетающий в себе пятидверный кузов внедорожника Levante с гораздо большими колесами и заниженной подвеской. Это намекает на то, каким все-таки будет окончательный вид электромобиля.

Также вполне вероятно, что Ferrari попытается имитировать характерные динамические качества своих автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, централизовав массу аккумуляторов в шасси. Подобно тому, как нынешние авто компании имеют двигатель с центральным расположением спереди или сзади.

Однако руководство бренда заявляет, что у них нет шаблонов, потому что клиенты выбирают Ferrari не по конкретной причине, а по общему положительному впечатлению от управления.

"У нас уже есть прототипы, которые проехали несколько тысяч километров, и у нашей компании есть очень квалифицированные водители-испытатели. Они ездят на многих автомобилях и могут легко сравнить друг с другом, поэтому для нас это важный показатель, на который мы ссылаемся", – сказал Бенедетто Винья.

Цена Ferrari EV

Недавний отчет Reuters предположил, что цена нового электромобиля будет начинаться с 500 000 долларов. Также в нем утверждалось, что компания уже приступила к разработке второй электрической модели. Однако Бенедетто Винья назвал эти сообщения "сюрпризом" и отказался подтвердить любую из этих подробностей.

"Мы определяем цену автомобиля за месяц до его запуска", – добавил он.

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