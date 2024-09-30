Ferrari выпустит первый электромобиль: когда ждать новинку

Ситуация на авторынке меняется так быстро, что электромобили в свой модельный ряд начинают добавлять даже те бренды, которые плотно ассоциируются со сверхмощными бензиновыми двигателями. Следующей такой конюшней станет Ferrari.

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Компания уже заявила, что будет работать с двигателями внутреннего сгорания как можно дольше, но отставать во время революции электромобилей она тоже не планирует. Как пишет издание Motortrend, ее инженеры уже полноценно работают над своим первом электромобилем.

О модели пока известно очень немного. К примеру, у нее еще нет названия. Однако ожидается, что она будет представлена в конце 2025 года, а продажи начнутся в 2026 году.

Тем не менее, в сети уже можно найти шпионские фотографии с рабочими прототипами, проходящими тесты на дорогах. Более того, генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья подтвердил работу на электромобилем. И это при том, что поклонники бренда в целом скептически относятся к идее электрокаров. Поэтому инженерам конюшни из Маранелло придется постараться, чтобы не разочаровать их и сохранить дух Ferrari в новинке.

Также известно, что автокомпания построила новую фабрику на северной стороне существующего комплекса, чтобы производить не только электромобили, но и все части к ним – от двигателей до трансмиссий, инверторов и аккумуляторов. Этот же новый завод будет производить также гибриды и модели с двигателем внутреннего сгорания.

Несмотря на то, что Ferrari всегда пытается быть максимально независимой в вопросах производства, все же элементы аккумулятора придется покупать у неназванного поставщика. Инсайдеры говорят, что это будет менее энергоемкая формула LFP, на которую переходят многие автопроизводители. Компания утверждает, что в обозримом будущем она сможет увеличивать плотность мощности своих батарей на 10% ежегодно.

Также электромобиль Ferrari проектирует так, чтобы он не был бесшумным. Однако в компании не планируется устанавливать на него систему создания искусственных шумов, как это делают некоторые другие производители. Вероятно, итальянцы поступят так же, как Porsche, усилив звуки электромоторов с помощью аудиосистемы.

Для конюшни из Маранелло будущая модель не станет первым опытом работы с электрическими силовыми установками. Бренд работает с электродвигателями в Формуле-1 с момента появления системы обновления кинетической энергии (KERS) в 2009 году. В этом году ее последний гибридный гоночный автомобиль выиграл гонку 24 часа Ле-Мана второй раз подряд.

Относительно цены, последние отчеты показывают, что пока безымянный Ferrari EV будет стоить около 550 000 долларов США, когда на него откроют заказ. Но от самой конюшни подтверждений этому нет. Винья назвал эту идею "удивительной" и сказал, что Ferrari не называет окончательные цены, пока не истечет месяц до сборки первого серийного автомобиля, но он не стал отрицать эту цифру. Он также сообщил, что компания намерена уделять большее внимание персонализации, которая может существенно увеличить стоимость автомобиля по сравнению с его базовой ценой.

Ferrari отказывается говорить об объемах продаж, но на собрании акционеров в 2022 году заявила, что ожидает, что электромобили составят 5% продаж бренда в первый год. А к 2030 году планируется выйти на показатель в 40% полностью электрических моделей. Некоторые сообщения свидетельствуют о том, что компания уже работает над своим вторым электромобилем, но больше об этом автомобиле ничего не известно.

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