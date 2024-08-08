Фильм по игре Borderlands назвали 'смешной катастрофой': первые зрители увидели всего два плюса

Комедийный экшен "Бордерлендс" стал продолжением тренда на экранизации видеоигр. Но перенос событий игровых франшиз в кино – процесс не очень ровный. Так "Лара Крофт" с Анджелиной Джоли и сериал "Последние из нас" с Педро Паскалем и Беллой Рамзи стали настоящими хитами, что заставляет киностудии рисковать снова и снова.

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Свежая попытка – экранизация фантастического шутера Borderlands, похоже, столь удачной не вышла. По крайней мере, об этом свидетельствуют первые отзывы комедийного экшна, которые собрало издание Gamesradar.

Премьера проекта прошла 6 августа в Лос-Анджелесе. После этого в соцсетях и профильных изданиях появились рецензии и отзывы, которые называют картину "несмешной", "не вдохновляющей" и даже "катастрофой".

Постановкой картины занимался Эли Рот, которого знают по работе как над ужастиками, так и над семейной комедией "Дом с часами в стенах". И теперь он снова позвал звезд каста картины Кейт Бланшетт и Джека Блэка, добавив к ним Кевина Харта, Джейми Ли Кертис, Арианту Гринблталл, Флориана Мунтяну и других. По сюжету их герои высаживаются на другую планету, чтобы осуществить миссию по похищению сокровищ из секретного хранилища.

Обозреватель издания Bitesize Break Адриано Капоруссо в соцсетях назвал "Бордерлендс" катастрофой, наполненной всеми возможными клише. По его мнению, затейливый хаос игры в картине меняется на несмешную и визуально отталкивающую чушь с раздражающими персонажами. Критик также обвинил актерский состав в отсутствии химии между героями.

С ним согласен Эдгар Ортега из Loud and Clear Reviews. Он также критикует юмор картины за целую кучу устаревших шуток, которыми говорят персонажи. Хотя, по его мнению, это настолько плохо, что даже хорошо.

Репортер Awesome Friday! Мэтью Симпсон признался, что он хотел, чтобы "Бордерлендс" ему понравился. Но неудовлетворительный сюжет и слабые актерские работы не дали этому сбыться.

Однако есть у картины и более одобрительные рецензии. Так в издании The Hollywood Handle похвалили игру Кейт Бланшетт, которая одна вытягивает весь сюжет и справляется с задачей. А комедийный талант Джека Блэка дополняет ее игру.

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