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Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

Юлия Потерянко
NewsLife
4 минуты
21
Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

Кино – это способ убежать от реальности, и порой убежать хочется действительно далеко, например, перенестись в другую историческую или вымышленную эпоху. Стриминг Netflix дает своим зрителям такую возможность.

Видео дня

На платформе можно найти немало фильмов о путешествиях во времени. А вот восьмерка, которую предлагают обязательно посмотреть ее редакторы.

Проект Адам (The Adam Project)

Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

События фильма вращаются вокруг главного героя, потерявшего любимого человека – достаточно типичный для жанра сюжет. Действие происходит в антиутопическом будущем. Однажды Адам Рид (Райан Рейнольдс) обнаруживает, что его любимая жена исчезла. Он пытается вернуться в прошлое, чтобы спасти ее. Когда он терпит катастрофу в настоящем, то вынужден перенестись в прошлое и поработать со своим 12-летним "я", чтобы спасти их будущее. Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер и Зои Салдана также сыграли в этом веселом комедийном боевике.

Капитан Нова (Captain Nova)

Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

По сюжету картины мир находится на грани экологической катастрофы. Чтобы спасти его, главная героиня должна вернуться в прошлое. Но путешествие во времени возвращает его к подростковому возрасту. Нидерландский фантастический фильм 2021 года подходит для семейного просмотра — его даже отобрали в качестве фильма открытия 35-го фестиваля Cinekid в Нидерландах, где он победил в номинациях "Лучший детский фильм" и "Лучший голландский детский фильм".

В тени Луны (In the Shadow of the Moon)

Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

Детективная история научно-фантастического триллера разворачивается в течение нескольких десятилетий. В Филадельфии офицеры полиции Томас Локхарт и Уинстон Мэддокс расследуют серию убийств. Это происходит в 1998 году. Через девять лет Локхарту приходится браться за новые убийства, имитирующие предыдущие. Офицер выходит на подозреваемую. Но она, кажется, не стареет.

Рыцарь перед Рождеством (The Knight Before Christmas)

Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

Главные герои картины – это английский рыцарь из 1334 года и учительница средней школы из современного Огайо. Ванесса Хадженс играет Брук Уинтерс, учительницу, которая встречает странного мужчину по имени Коул (Джош Уайтхаус) в рождественские дни. Мужчину отправили в будущее, чтобы он мог выполнить задание и получить рыцарское звание. Но что он выберет – рыцарство или любовь?

Короче говоря (Long Story Short)

Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

Что бы вы сделали, если бы узнали, что вам осталось совсем немного времени вместе с вашим любимым человеком? Именно в такое затруднительное положение попадает главный герой картины по имени Тедди. Женщина, обладающая чрезвычайными способностями, подслушивает его разговор, во время которого Тедди признается, что тянет с назначением даты свадьбы со своей невестой Леан. За это она накладывает на него заклятие – мужчина теперь живет одним днем в году. Он скучает по своей свадьбе, рождению дочери и многим другим маленьким и памятным моментам между ними. Сможет ли Тедди добиться счастливого финала?

Мираж (Mirage)

Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

Что бы вы сделали, если бы проснулись однажды и узнали, что ваш муж женат на другой, а дочь так и не родилась? Именно это происходит с героиней по имени Вера в испанском детективе 2018 года. Все начинается, когда герои переезжают в новую квартиру и находят фильм, записанный на VHS во время грозы 1989 года. Тогда трагически погиб маленький мальчик. Во время просмотра происходит схожий шторм. И Вера обнаруживает, что может общаться с мальчиком на видео, что имеет серьезные последствия для них обоих. Героения должна найти способ спасти мальчика из 1989 года – и свою семью в наши дни.

Увидимся вчера (See You Yesterday)

Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

Иден Дункан-Смит играет в фантастической картине роль Си Джей – юной вундеркиндки, которая вместе со своим лучшим другом Себастьяном (Данте Критчлоу) работает над разработкой путешествий во времени. Однажды полиция убивает брата героини из-за того, что у него был мобильный телефон, который офицеры восприняла за оружие. Узнав об этом, Си Джей решает исправить роковую ошибку. Как и в большинстве фильмов о путешествиях во времени, ее действия в прошлом усложняют будущее. Сценарий к фильму 2019 года написали Стивен Бристоль и Фредрик Бэйли. За свою работу они получили премию Independent Spirit Award за лучший первый сценарий.

Когда мы встретились впервые (When We First Met)

Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

В этой романтической комедии Адам Девайн играет Ноа Эшби – мужчину, который любой ценой пытается не попасть во френдзону к девушке, которая ему нравится. И для этого ему нужно совершить путешествие во времени. Он впервые встречает Эвери Мартин (Александра Даддарио) на вечеринке в честь Хэллоуина в 2014 году. Эйвери видит в Ноа только друга, а на следующий день случайно встречает своего будущего жениха. На их помолвке пьяный Ноа теряет сознание в фотозоне, которая также была на хеллоуинской вечеринке. Дальше события развиваются в духе "Дня сурка": Ноа продолжает путешествие в день, когда встретил Эйвери, и использует новые подходы, чтобы завоевать ее сердце.

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