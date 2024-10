Фильмы о путешествиях во времени: что посмотреть на Netfix

Кино – это способ убежать от реальности, и порой убежать хочется действительно далеко, например, перенестись в другую историческую или вымышленную эпоху. Стриминг Netflix дает своим зрителям такую возможность.

На платформе можно найти немало фильмов о путешествиях во времени. А вот восьмерка, которую предлагают обязательно посмотреть ее редакторы.

Проект Адам (The Adam Project)

События фильма вращаются вокруг главного героя, потерявшего любимого человека – достаточно типичный для жанра сюжет. Действие происходит в антиутопическом будущем. Однажды Адам Рид (Райан Рейнольдс) обнаруживает, что его любимая жена исчезла. Он пытается вернуться в прошлое, чтобы спасти ее. Когда он терпит катастрофу в настоящем, то вынужден перенестись в прошлое и поработать со своим 12-летним "я", чтобы спасти их будущее. Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер и Зои Салдана также сыграли в этом веселом комедийном боевике.

Капитан Нова (Captain Nova)

По сюжету картины мир находится на грани экологической катастрофы. Чтобы спасти его, главная героиня должна вернуться в прошлое. Но путешествие во времени возвращает его к подростковому возрасту. Нидерландский фантастический фильм 2021 года подходит для семейного просмотра — его даже отобрали в качестве фильма открытия 35-го фестиваля Cinekid в Нидерландах, где он победил в номинациях "Лучший детский фильм" и "Лучший голландский детский фильм".

В тени Луны (In the Shadow of the Moon)

Детективная история научно-фантастического триллера разворачивается в течение нескольких десятилетий. В Филадельфии офицеры полиции Томас Локхарт и Уинстон Мэддокс расследуют серию убийств. Это происходит в 1998 году. Через девять лет Локхарту приходится браться за новые убийства, имитирующие предыдущие. Офицер выходит на подозреваемую. Но она, кажется, не стареет.

Рыцарь перед Рождеством (The Knight Before Christmas)

Главные герои картины – это английский рыцарь из 1334 года и учительница средней школы из современного Огайо. Ванесса Хадженс играет Брук Уинтерс, учительницу, которая встречает странного мужчину по имени Коул (Джош Уайтхаус) в рождественские дни. Мужчину отправили в будущее, чтобы он мог выполнить задание и получить рыцарское звание. Но что он выберет – рыцарство или любовь?

Короче говоря (Long Story Short)

Что бы вы сделали, если бы узнали, что вам осталось совсем немного времени вместе с вашим любимым человеком? Именно в такое затруднительное положение попадает главный герой картины по имени Тедди. Женщина, обладающая чрезвычайными способностями, подслушивает его разговор, во время которого Тедди признается, что тянет с назначением даты свадьбы со своей невестой Леан. За это она накладывает на него заклятие – мужчина теперь живет одним днем в году. Он скучает по своей свадьбе, рождению дочери и многим другим маленьким и памятным моментам между ними. Сможет ли Тедди добиться счастливого финала?

Мираж (Mirage)

Что бы вы сделали, если бы проснулись однажды и узнали, что ваш муж женат на другой, а дочь так и не родилась? Именно это происходит с героиней по имени Вера в испанском детективе 2018 года. Все начинается, когда герои переезжают в новую квартиру и находят фильм, записанный на VHS во время грозы 1989 года. Тогда трагически погиб маленький мальчик. Во время просмотра происходит схожий шторм. И Вера обнаруживает, что может общаться с мальчиком на видео, что имеет серьезные последствия для них обоих. Героения должна найти способ спасти мальчика из 1989 года – и свою семью в наши дни.

Увидимся вчера (See You Yesterday)

Иден Дункан-Смит играет в фантастической картине роль Си Джей – юной вундеркиндки, которая вместе со своим лучшим другом Себастьяном (Данте Критчлоу) работает над разработкой путешествий во времени. Однажды полиция убивает брата героини из-за того, что у него был мобильный телефон, который офицеры восприняла за оружие. Узнав об этом, Си Джей решает исправить роковую ошибку. Как и в большинстве фильмов о путешествиях во времени, ее действия в прошлом усложняют будущее. Сценарий к фильму 2019 года написали Стивен Бристоль и Фредрик Бэйли. За свою работу они получили премию Independent Spirit Award за лучший первый сценарий.

Когда мы встретились впервые (When We First Met)

В этой романтической комедии Адам Девайн играет Ноа Эшби – мужчину, который любой ценой пытается не попасть во френдзону к девушке, которая ему нравится. И для этого ему нужно совершить путешествие во времени. Он впервые встречает Эвери Мартин (Александра Даддарио) на вечеринке в честь Хэллоуина в 2014 году. Эйвери видит в Ноа только друга, а на следующий день случайно встречает своего будущего жениха. На их помолвке пьяный Ноа теряет сознание в фотозоне, которая также была на хеллоуинской вечеринке. Дальше события развиваются в духе "Дня сурка": Ноа продолжает путешествие в день, когда встретил Эйвери, и использует новые подходы, чтобы завоевать ее сердце.

